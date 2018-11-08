В Казахстане с 1 декабря введут новые техпаспорта с чипами

Интегральная микросхема свидетельства о регистрации транспортного средства будет содержать информацию о владельце и транспортном средстве.

Приказом министра внутренних дел РК от 17 октября 2018 года внесены изменения в приказ от 8 декабря 2014 года «Об утверждении форм и образцов бланков водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства». Приказ вводится в действие с 1 декабря 2018 года. У новых техпаспортов появится чип, который будет содержать информацию о владельце и транспортном средстве, передает Zakon.kz.

Интегральная микросхема свидетельства о регистрации транспортного средства будет содержать следующие сведения:

— Государственный регистрационный номерной знак;

— Серия и регистрационный номер свидетельства;

— Дата выдачи свидетельства;

— Марка, модель;

— Год выпуска транспортного средства;

— Категория (на право управления/транспортного средства;

— Отметка о снятии с учета;

— Идентификационный номер (VIN, кузов, шасси);

— Масса без нагрузки, kg.;

— Объем двигателя, см. куб.;

— Разрешенная max масса, kg;

— Цвет транспортного средства;

— Владелец транспортного средства;

— Место жительства;

— Особые отметки;

— Дата первичной регистрации;

— Сведения о видах переоборудования транспортного средства;

— Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер;

— Наименование органа регистрации транспортного средства;

— Страна изготовитель;

— иные сведения.

По мере необходимости поля могут изменяться и добавляться. При этом отмечается, что свидетельства о регистрации транспортных средств, изготовленные и выданные до введения в действие настоящего приказа, останутся действительными до перерегистрации транспортных средств. Новые техпаспорта будут выдаваться поэтапно с 1 декабря 2018 года.