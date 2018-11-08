В Казахстане с 1 декабря введут новые техпаспорта с чипами
Интегральная микросхема свидетельства о регистрации транспортного средства будет содержать информацию о владельце и транспортном средстве.
Приказом министра внутренних дел РК от 17 октября 2018 года внесены изменения в приказ от 8 декабря 2014 года «Об утверждении форм и образцов бланков водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства». Приказ вводится в действие с 1 декабря 2018 года. У новых техпаспортов появится чип, который будет содержать информацию о владельце и транспортном средстве, передает Zakon.kz.
Интегральная микросхема свидетельства о регистрации транспортного средства будет содержать следующие сведения:
— Государственный регистрационный номерной знак;
— Серия и регистрационный номер свидетельства;
— Дата выдачи свидетельства;
— Марка, модель;
— Год выпуска транспортного средства;
— Категория (на право управления/транспортного средства;
— Отметка о снятии с учета;
— Идентификационный номер (VIN, кузов, шасси);
— Масса без нагрузки, kg.;
— Объем двигателя, см. куб.;
— Разрешенная max масса, kg;
— Цвет транспортного средства;
— Владелец транспортного средства;
— Место жительства;
— Особые отметки;
— Дата первичной регистрации;
— Сведения о видах переоборудования транспортного средства;
— Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер;
— Наименование органа регистрации транспортного средства;
— Страна изготовитель;
— иные сведения.
По мере необходимости поля могут изменяться и добавляться. При этом отмечается, что свидетельства о регистрации транспортных средств, изготовленные и выданные до введения в действие настоящего приказа, останутся действительными до перерегистрации транспортных средств. Новые техпаспорта будут выдаваться поэтапно с 1 декабря 2018 года.