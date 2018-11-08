Казахстан ведет переговоры по продаже емкостей спутника в ЦА

На сегодняшний день в РК успешно функционируют две спутниковые системы — KazSat-2 и система ДЗЗ.

Казахстан планирует с помощью нового спутника связи KazSat-2R оказывать телекоммуникационные услуги ряду республик Центральной Азии, в том числе Таджикистану. Страна готовится к созданию космического аппарата KazSat-2R для плановой замены KazSat-2, срок расчетного активного существования на геостационарной орбите которого завершается в ноябре 2023 года. Пресс-секретарь министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Нуркенов рассказал о подготовке к созданию новой космической системы связи KazSat-2R, передает Sputnik.

«Безусловно, что сами спутниковые объемы и емкости космической системы KazSat носят положительный характер для потребностей самой республики. Сейчас ведутся переговоры, чтобы Казахстан смог продавать данные емкости в страны Центральной Азии, которые смогут пользоваться ими через малую спутниковую систему», — рассказала Нуркенов.

Он отметил, что на сегодняшний день в Казахстане успешно функционируют две спутниковые системы — это KazSat-2, состоящая из спутниковых космических аппаратов связи KazSat-2 и 3, и спутники космической системы дистанционного зондирования Земли, цель которых — организация фотосъемки на территории поверхности Земли.