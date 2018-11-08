Запуск спутников на ракете Илона Маска обойдется Казахстану в 1,3 млн долларов

Казахстан планирует запустить два спутника из Калифорнии на ракете-носителе «Falcon 9».

Об этом в рамках международного инновационного форума Digital Bridge сообщил вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Марат Нургожин. Он уточнил, что более 150 инженеров прошли стажировку на заводах Европы, Англии и России. И, если «все будет нормально» уже на 19 ноября запланирован запуск двух спутников, передает Astanatv.kz.

Вместе с этим, по словам Нургожина, апробируются все разработки отечественных инженеров и конструкторов в космосе. Они получат летную историю и позволят коммерциализировать и создавать собственные спутники. В первую очередь, это замещающие спутники связи, которые перейдут на смену действующим аппаратам.

Первый из двух спутников, которые готовятся к запуску — микроспутник дистанционного зондирования Земли. Над ним работают казахстанские и британские специалисты. Второй — аппарат научного назначения отечественного производства, который будет исследовать ионосферу Земли. Стоимость проекта оценивают в 1,3 миллиона долларов. Об этом сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов.