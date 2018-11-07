«Умные фермы» созданы в Костанайской области

Область определена в качестве пилотного региона по цифровизации сельского хозяйства.

Костанайская область производит 22% от общего объема зерна в стране. Поэтому в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» она определена в качестве пилотного проекта по цифровизации сельского хозяйства. О том, как проходит цифровизация в агропромышленном комплексе, рассказал на брифинге в СЦК аким региона Архимед Мухамбетов, передает Zakon.kz.

Как отметил аким, сейчас в регионе идет внедрение «Умных» молочной и мясной ферм, а также системы точного земледелия.

«Проект „Умная мясная ферма“ реализуется на базе одной из крупных и технологически подготовленных ферм ТОО „Терра“, которая является оператором проекта „Мясной кластер Костанайской области“. Общее поголовье составляет порядка 9 тысяч голов КРС. На данный момент в хозяйстве внедрены такие элементы цифровизации, как технология RFID-бирок, система контроля кормления, выбраковка неэффективных животных, беспилотный летательный аппарат. Экономический эффект заключается в прибавке 122 тонны мяса за год и экономии 10% на кормах», — пояснил Мухамбетов.

Проект «Умная молочная ферма» реализуется на базе животноводческого комплекса ТОО «Олжа Садчиковское» на 770 голов дойного стада.

«В апреле текущего года внедрена австрийская автоматизированная система Smaxtec, позволяющая отслеживать физиологическое состояние и PH-среду КРС, своевременное осеменение маточного поголовья и его продуктивность. Эффект от данных мероприятий будет состоять в увеличении надоев молока от одной фуражной коровы с 6 до 7 тонн по итогам года и увеличении телят от 100 маток с 70 до 90 голов», — проинформировал аким.

Еще один проект — «Внедрение системы точного земледелия» — реализовывается на двух предприятиях (ТОО «Садчиковское» и ТОО «Трояна»).

«Создана картограмма опытных полей, на которых при посеве дифференцированно вносились минеральные удобрения и осуществлялся высев семян. Модернизирован технический парк по внедрению технологии параллельного вождения, установлены датчики учета ГСМ и перемещения техники. Переоснащена уборочная техника с внедрением системы онлайн-мониторинга урожайности, влажности, намолота зерна. Дополнительно в области внедряются технологии чипирования животных и создания электронных эпизоотических карт», — заключил глава региона.