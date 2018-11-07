Какими привилегиями будут обладать стартаперы Astana Hub

Международный технопарк станет ядром инновационной экосистемы.

Участники технопарка IT-стартапов Astana Hub смогут пользоваться упрощенным визовым и трудовым режимом, им будут предоставлены налоговые и другие льготы. Об этом сообщил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает Kazpravda.kz.

«Ядром инновационной экосистемы станет международный технопарк IT-стартапов Astana Hub. На его базе создан институт менторства, в рамках которого эксперты сопровождают стартап-команды. Сегодня я ознакомился с работой R& D-лаборатории стартап-компаний, представленных здесь. Все это сильно впечатляет и радует», — сказал Президент.

Назарбаев отметил, что необходимо создавать новую генерацию IT-талантов, и поручил бизнесменам и Правительству оказать содействие умным, талантливым и способным ребятам.

«Важной составляющей реализации стартап-идеи является финансовая поддержка, конечно. Для этого мы создаем клуб бизнес-ангелов, ассоциацию венчурных капиталистов, фонд соинвестирования. Я думаю, что и правительство, и в целом эти фонды будут активно поддерживать талантливых ребят. Нашему бизнесу, крупным государственным компаниям и социальным объектам надо поддержать, заключить договоры с ребятами, для того чтобы коммерциализировать их работу. За этим премьер-министр будет следить. Приглашаю всех бизнесменов в связи с этим принять участие в осуществлении данных инициатив. Стоит специально их собрать, пригласить и дать соответствующие указания, чтобы они активно занимались», — заключил Президент.