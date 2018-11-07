Ежегодно Huawei Казахстан будет предлагать 5 вакансий для талантливых выпускников вузов

В Алматы наградили победителей национального этапа конкурса в области информационно-коммуникационных технологий «Huawei ИКТ Казахстан 2018-2019».

Трое их них будут иметь возможность отправиться на финал соревнований в Китай. В общей сложности в нем приняли участие около 1500 казахстанских студентов.

У конкурса пока небольшая история — она отсчитывается с 2015 года, но темп он набрал хороший. Если в первый, дебютный год — это 7550 студентов, преимущественно из Китая, то в последующие, в том числе, благодаря расширению его географии, — это более, чем 40000 участников со всего мира. В Казахстане национальный этап конкурса состоялся впервые, стартовав 13 октября. В нем могли принять участие студенты вузов из Алматы и Астаны. Соревнование проводилось в формате онлайн-экзамена в несколько этапов, а прохождение в последующий было возможным исключительно для студентов, получивших наивысшие баллы. 20 октября в ходе финального тура и были определены 10 из них с наивысшими результатами, а трое студентов, как уже упоминалось выше, будут иметь возможность побороться за «золото» в рамках международного финала в Шеньчжене.

Вообще, философия компании по отношению к талантам трепетная, и более того — уникальная. Рен Женфей, основатель Huawei, пожалуй, высказался тут как нельзя более емко: «Ресурсы могут быть исчерпаны, но культура останется. У Huawei нет природных ресурсов, не на что рассчитывать. Что мы должны делать — это использовать „яркие умы“ наших сотрудников. Это наша нефть, наши леса, наш уголь. Человеческая изобретательность создает все богатства мира». Профессор Хуанг Вейвей, курирующий институт управления талантами в Huawei, автор книги «Didication», которая целиком посвящена философии HR в Huawei, конкретизирует, что более важен рост человеческого капитала, чем финансового: «Huawei не сконцентрирована на получении кратковременной прибыли. Стратегия компании — это долгосрочный рост. При этом, инвестиции в человеческий капитал являются приоритетными…». Собственно, сама идея «Huawei ИКТ Казахстан 2018-2019» прекрасно укладывается в эту концепцию.

Базовый фундамент этой стратегии — это HAINA (Huawei Authorized Information and Network Academy) — Авторизованные Академии Информационных и Сетевых Технологий Huawei на базе КБТУ и КазНУ им. аль-Фараби. Оборудование и программное обеспечение было предоставлено в рамках меморандумов, подписанных руководителями Huawei и вузов. Студентам, окончившим программу HAINA, предоставляется возможность бесплатно пройти сертификацию по направлению HCNA/P-Routing & Switching. Причем, ассортимент сертификаций Huawei может быть расширен уже в ближайшем будущем.

Еще один интересный проект в области образования, направленный на поддержку талантливых студентов также стартовал в Казахстане в текущем году. Речь идет о глобальной программе «Huawei Seeds for the Future» («Ростки Будущего»). Первые 10 квот, которые дают возможность одаренным студентам пройти обучение в Китае, были вручены ректорам двух вузов — Международного Университета Информационных Технологий и Евразийского Национального Университета имени Л. Н. Гумилева при участии старшего вице-президента Huawei Эми Лин и директора по общественным связям Huawei по странам Центральной Азии и Кавказа Марко Ксю.

Наконец, компания прямо на церемонии награждения победителей конкурса «Huawei ИКТ Казахстан 2018-2019» объявила еще об одной инициативе — «Job Fair». Эта программа направлена на предоставление рабочих мест в компании Huawei для одаренных выпускников вузов. «Нам требуется талантливая молодежь, и мы будем предоставлять возможности для них непосредственно в компании», — пояснил Лю Ди, директор по HR в Казахстане. Планируется, что ежегодно в Huawei Казахстан будут предлагать 5 вакансий в рамках этой программы.

Но вернемся к конкурсу. Помимо студентов-победителей конкурса «Huawei ИКТ Казахстан 2018-2019» (10 студентов в трех номинациях — первое, второе и третье место), Huawei выбрал четырех лучших преподавателей (номинация «Excellent Tutor Huawei ICT Competition Kazakhstan 2018-2019»), четыре университета (номинация «Best Academy Huawei ICT Competition Kazakhstan 2018-2019»), а также лучших инженеров в компаниях-партнерах, работающих с Huawei на рынке Казахстана.

Комментируя итоги конкурса, в Huawei Казахстан замечают, что удовлетворены его результатами. Кроме того, раскрыли в компании и некоторые детали развития академий HAINA: сейчас ведутся переговоры с некоторыми казахстанскими вузами. Ну, и, важнейший вопрос — состоится ли конкурс в следующем году? «Состоится!», — заверили в Huawei Казахстан. А раз так, то не следует ли уже начать готовиться к нему?