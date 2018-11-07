Впервые за девять месяцев 2018-го средний чек по картам в интернете упал

Но в целом объем транзакций по картам продолжает устойчивый рост.

По состоянию на 1 октября 2018 года эмитирование платежных карт фактически осуществляло 22 банка и АО «Казпочта». Указанные организации выпускают и распространяют платежные карты международных систем (доля которых составляет — 99,8%): VISA, MasterCard, UnionPay, American Express и Diners Club. На долю локальных систем (Altyn Card — АО «Народный Банк Казахстана» и локальная карта Ситибанка Казахстан) приходится около 1%.

На 1 октября 2018 года в обращении находится 21,3 млн платежных карт, а количество их держателей составило 17,5 млн чел. (по сравнению с ситуацией на аналогичную дату 2017 года — рост на 19,2% и 10,1% соответственно). Наиболее распространенными являются дебетные карты, их доля составляет 80,5%, доля кредитных — 16,3%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карт приходится 1,9% и 1,3%, соответственно.

Основная доля безналичных платежей, как сообщают в Национальном банке Казахстана, совершена посредством POS-терминалов (63,8% и 43,5% от общего количества и объема безналичных платежей) и интернет (32,3% и 52,4% соответственно). Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (93,8% и 86,3% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег, соответственно). Эта информация может быть полезной для интерпретации данных, предложенных ниже.

2018-й — год платежных карт

Заявление вполне обоснованное — этот сегмент показывает рекорд за рекордом. Хотя, наиболее сильный прогресс в сегменте платежных карт все-таки был замечен в 2017 году. Напомним, что этот самый прогресс в ушедшем году был замечен по ряду позиций, в том числе, по «объему безналичных операций по картам» — рост трехкратный — со 122,5 млрд тенге до 367 млрд тенге. Не менее внушительный рост произошел по позиции «транзакции в интернете» — в январе 2017-го количество транзакций составило 3,9 млн, а в декабре этого же года уже 11,5 млн, то есть, здесь рост почти трехкратный. Первое полугодие 2018-го также продемонстрировало очень хорошие цифры. И это уже тогда давало основания предполагать, что по итогам девяти месяцев темпы роста показателей сохранятся.

К этому росту начинаешь привыкать

Традиционно начнем с количества операций в интернете по картам. За девять месяцев 2018-го это почти 114 млн единиц против 50,7 млн за аналогичный период прошлого года. Рост почти двукратный, точнее, в 2,25 раза. Причем, если ранее, анализируя итоги полугодия, мы констатировали довольно узкий диапазон изменений — то есть, количество транзакций из месяца в месяц менялось в незначительном с точки зрения ширины коридоре, то сентябрь показал очень сильную динамику (+13,5% к августу 2018-го). Возможно, это классическая демонстрация того, как работает «Back To School», и который так любят маркетологи. В сентябре 2017-го, кстати, мы видим нечто подобное.

Объем операций в интернете по картам за три квартала 2018-го составил, соответственно, 1,806 трлн тенге против 619 млрд тенге за три квартала 2017 года. Рост здесь просто ошеломляющий — без малого трехкратный. А сентябрь 2018-го к сентябрю 2017-го хоть и несколько ниже, но тоже впечатляющий — 2,2 раза. Кстати, ранее, анализируя полугодие, мы констатировали, что впервые по итогам июня 2018-го больше половины от всех безналичных транзакций по картам — это платежи в интернете. С тех пор это стало еще заметнее — 273 млрд тенге операций в интернете по итогам сентября против 521 млрд тенге, что отождествляет весь объем безналичных транзакций по картам. Больше информации можно получить, изучив график.

А вот со средним чеком по операциям в интернете не все так радужно. Сентябрь оказался первым месяцем 2018-го, когда он упал. Упал, конечно, не сильно — всего на 134 тенге, но это тревожный знак. Отрыв 2018-го от 2017-го по этому показателю тоже далек от того, чтобы претендовать на место в Книге рекордов Гиннеса — 18144 тенге против 15249 тенге (+19%). Особенно на фоне других успехов платежных карт. Ранее высказывалось предположение, что увеличение среднего чека, это, конечно, не только и не столько вопрос доверия потребителей к платежным картам, но и результат некоторого улучшения экономической ситуации в стране. Пока же мы видим, что экономика далека от прорывов. Может это и банально, но для того, чтобы люди начали больше тратить, они должны больше зарабатывать. Подробнее на графике.

Продолжаем объемом безналичных операций по картам в целом. И тут тоже есть о чем поговорить. За сентябрь 2018-го это более 521 млрд тенге против 261 млрд тенге в сентябре прошлого года. Рост — двукратный. А за девять месяцев 2018-го — 3,63 трлн тенге против 1,65 трлн за аналогичный период 2017-го (рост 2,19 раз). А теперь о «поговорить». Как мы видим, в августе произошел сильный, аномальный выброс — почти на 93 млрд тенге. С чем он связан, остается только гадать. Но сентябрь после этого едва удержался на траектории роста.

Далее анализируем объем операций по выдаче наличных. За три квартала 2018-го — это 9,58 трлн тенге, а за аналогичный период 2017-го — 7,6 трлн. Рост составил 26%. Констатируем как и ранее: при всех успехах «безнала», сценарий, когда платежная карта остается кратчайшим мостом между безналичными и наличными деньгами все еще доминирует — разница в объемах очень существенная — на каждый тенге, потраченный в интернете, приходится 2,64 тенге, снятые в банкомате. Кстати, еще по итогам полугодия соотношение было 1 к 3.

И еще на графике заметно, что танцы «неопределенности» вот-вот завершатся. И, вероятнее всего, безналичные транзакции будут прирастать за счет операций по выдаче наличных.

Завершаем средним чеком операции по снятию наличных. Здесь какой-то выраженной динамики не наблюдается — разброд и шатание. В сентябре 2017-го — это 46343 тенге, а в сентябре текущего — 48283 тенге, то есть, рост составил всего около 4%.

По аналогии со средним чеком по операциям в интернете, этот показатель меняется в узком диапазоне.

В сухом остатке

Выводы не будут оригинальными. Во-первых, недоверие к платежным картам остается все дальше в прошлом. Прописная истина в том, что онлайн-транзакции экономят много времени — будь то коммунальные услуги, оплата обязательных платежей или банальное пополнение баланса мобильного телефона. Второе — банки не остаются в стороне, фактически стимулируют этот процесс, оставаясь одними из главных интересантов процесса. Здесь увязана и трансформация, и цифровизация, и оптимизация процессов. Третье — интернет. Его удобство, судя по объемам транзакций казахстанцев во Всемирной Сети, уже оценено по достоинству.

Относительно недавно в игру включился и Национальный банк РК, разработав платежную систему, идентификатором которой является номер мобильного телефона. Она уже в пилоте в двух банках. Регулятор обещает обеспечить скорость транзакции за 30 секунд, а также существенно снизить стоимость транзакции. Напомним, сегодня она составляет около 3%. Последнее, конечно, это не только про бизнес, а больше даже про потребителя. Ведь, в конечном итоге, нагрузка ложится именно на него.

Но вернемся к картам. Перспективы? Сегодня доля безналичных платежей по картам в потребительском сегменте невелика — это единицы процентов. Для справки: в Европе эта доля, хотя и существенно варьируется от страны к стране, — на порядки больше. Во Франции, например, 50%, в Нидерландах — 52%, а Хорватии удалось достичь показателя в 90%.

Так что расти куда есть.