Как обстоит дело с развитием мобильных технологий в странах СНГ и когда рынку ждать появления сетей 5G?

Очередной виток развития технологий приближается к новой вехе — эпохе 5G. Ожидается, что она окажет огромное влияние на мировую экономику. С каждым новым поколением мобильной связи скорость передачи данных значительно возрастает. Именно так появляются новые услуги и форматы контента. Именно пятое поколение мобильных сетей должно подстегнуть развитие Интернета вещей, технологий виртуальной реальности и межмашинного взаимодействия.

На конференции «GSMA Mobile 360 — Россия & СНГ» представители регулирующих органов, лидеры ИКТ-индустрии и других секторов экономики обсудили реализацию планов по развитию цифровой экономики в регионе, уделив особое внимание направлению 5G.

«Конференция серии Mobile 360 собирает ключевых игроков отрасли для обсуждения той жизненно важной роли, которую мобильные технологии играют в стратегиях развития цифровой экономики в России и других странах СНГ. В течение этих двух дней наше внимание приковано к тем возможностям, которые открывают мобильные технологии. Мы должны обсудить крайне важные темы для обеспечения непрерывного роста и развития в регионе», — сказал Матс Гранрид, генеральный директор GSMA.

Согласно данным от GSMA, регион СНГ отличается одним из самых высоких уровней проникновения услуг мобильной связи в мире. Порядка 80% населения пользуется услугами мобильной связи. При этом регион отличается неоднородностью — уровень проникновения услуг мобильной связи варьируется от 60% в Туркменистане и Узбекистане до 89% в России. В конце 2017 года в регионе насчитывалось 232 миллиона абонентов мобильной связи. Тремя крупнейшими рынками являются Россия, Украина и Узбекистан — они составляют 80% от всей абонентской базы региона. По прогнозам, ввиду относительно высокого уровня проникновения услуг мобильной связи, их рост в регионе в течение следующих лет будет незначительным — порядка 2% к 2025 году. Таким образом, к 2025 году регион будет насчитывать 242 миллиона абонентов мобильной связи.

В GSMA сделали прогноз по проникновению услуг мобильной связи и технологий на ключевых рынках СНГ. С развитием 4G в регионе продолжается активное движение в сторону широкополосной мобильной связи. Пропорция подключений 4G увеличилась в три раза в течение последних двух лет, достигнув 16% в конце 2017 года. Ожидается, что 4G станет ведущей мобильной технологией в СНГ в 2021 году (она составит более половины от всех подключений). Наряду с этим в регионе уже прорабатывается вопрос внедрения сетей 5G. Первые запуски ожидаются в России примерно в конце 2020 года, а к 2025 году на всей территории страны будет насчитываться 48 миллионов подключений сетей 5G (19% от общего числа подключений). Другие страны региона тоже планируют внедрить услуги 5G к 2025 году. В целом по СНГ к 2025 году доля 5G составит 12% от всех подключений.

Казахстан является четвертым по величине рынком региона. В 2017 году проникновение смартфонов в республике составило 53%. На сети 4G приходится лишь 12% от «технологической доли». К 2025 году эта доля должна вырасти до 64%. А доля 5G к указанному году составит только 1%. При этом, в Узбекистане доля 5G прогнозируется на уровне 2%.

Участники конференции обратили внимание на то, что мобильные сети 5G были разработаны специально для того, чтобы стать инструментом по предоставлению услуг для промышленной отрасли. С этой точки зрения 5G считается необходимым фактором для создания новой более конкурентоспособной национальной экономики. Именно поэтому внедрение сетей 5G должно рассматриваться регуляторами не просто как очередное технологическое усовершенствование в телеком-отрасли, но и как одно из условий для роста цифровой экономики и стимулирования трансформации целого ряда отраслей. Высказывались и такие мнения: государствам необходимо переходить от контроля и надзора за телеком-отраслью к содействию по ее развитию.

При этом подчеркивается тот факт, что начало строительства сетей 5G приведет к росту объемов капиталовложений операторов. В связи с чем посыл к регуляторам «не навреди» видится весьма здравым, ведь мобильные технологии способствуют развитию инноваций и, в конечном счете, экономическому росту. Приемлемая стоимость на первоначальные и ежегодные выплаты на спектр соответствующих частот будет стимулировать инвестиции в инфраструктуру 5G.

«В регионе СНГ существует четыре ключевые области, в которых политика и регулирование могут использоваться для стимулирования внедрения 5G: своевременное наличие гармонизированных частот по приемлемой цене; новые подходы к надзору за развитием сети; обновление правил регулирования сетевой архитектуры; и внедрение законодательства, касающегося сетевой нейтральности и сбора данных», — подчеркнули представители GSMA.

Кстати, говоря о развитии инноваций, нельзя не сказать о вкладе Интернета вещей. Ожидается, что число подключений IoT в регионе СНГ к 2025 году составит 660 миллионов. Из них наибольший рост пророчат именно промышленному IoT — более чем четырехкратное увеличение, до 316 млн подключений. Благодаря «умным» городам и «умным» коммунальным услугам промышленный IoT будет составлять 48% общего количества подключений IoT в СНГ. В целом доход от IoT в странах СНГ достигнет почти 26 миллиардов долларов. Приложения, платформы и услуги будут крупнейшим источником доходов, увеличившись с 53% от общего дохода IoT в 2017 году до 62% в 2025 году.

Подытоживая темы обсуждений «GSMA Mobile 360 — Россия & СНГ», можно сказать следующее: с внедрением и развитием 5G на рынках будут появляться не только новые решения, но также продукты и услуги для государственной сферы, предприятий промышленности, бизнеса, конечных пользователей. И лидерство здесь достанется тем, кто сумеет грамотно использовать открывающиеся возможности, более того — начнет реализовывать их уже сейчас. В равной степени это относится к регулирующим органам.