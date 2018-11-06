В Казахстане запущен проект по биометрической идентификации

Какие услуги смогут получить казахстанцы по отпечатку пальца, рассказали на инновационном форуме в Астане.

Об официальном запуске проекта по предоставлению услуг на основе биометрических данных объявил председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов на международном инновационном форуме Digital Bridge в Астане. На совместном стенде госкорпорации и АО «Национальные информационные технологии» желающие могут оставить свои биометрические параметры — фото и отпечатки пальцев, передает Sputnik.

«Сегодня мы официально запускаем этот проект в пилотном режиме. Люди могут по желанию оставить биопараметры и, уже обращаясь на портале электронного правительства, в пунктах открытого доступа, а также у всех операторов ЦОНов, у них будет возможность авторизоваться по отпечатку пальца», — прокомментировал Оспанов, демонстрируя процесс регистрации.

По словам Оспанова, такой вид идентификации, с одной стороны, упростит доступ к государственным и коммерческим услугам, с другой — позволит сделать его более безопасным.

«Примеров в мире очень много, сегодня мы официально презентуем, что у нас начинается такой проект. Мы посмотрели опыт разных стран — та же самая Англия, Швеция, Китай, Индия. В Индии 1,2 миллиарда жителей оставили свои биометрические параметры и могут через отпечаток пальца проводить оплату, транзакции», — указал глава госкорпорации.

В частности, некоторые казахстанцы жаловались, что сложно и неудобно пользоваться электронной цифровой подписью. Теперь для авторизации на портале госуслуг можно использовать собственный отпечаток пальца.

«Это позволит в будущем упростить подписание запроса ЭЦП. У нас сейчас уже реализован упрощенный механизм входа через одноразовый пароль. А вскоре мы планируем все это заменить на биометрию», — пояснил Оспанов.

Сервисом в дальнейшем будет пользоваться не только госсектор, но и банки второго уровня для онлайн-открытия счетов, онлайн-кредитования и других услуг.

«Когда происходит онлайн-общение, государству и банкам нужно понимать, а действительно ли на другом конце провода находится именно этот человек? Благодаря биоподтверждению, можно будет осуществлять какие-то операции. И банки смогут расширить линейку продуктов и услуг», — привел пример глава госкорпорации «Правительство для граждан».

Проект будет постепенно внедряться во все повседневные сферы жизни.

«Проект уже реализует МВД совместно с КНБ в аэропортах. Кроме того, у нас много камер в тех же аэропортах, внедрение биометрии будет использоваться и там для безопасности», — рассказал Оспанов.

Еще одна сфера применения — электронное здравоохранение. После перехода к обязательному соцмедстрахованию казахстанцам будут выписывать электронные рецепты на получение бесплатных лекарств. Подтвердить личность и получить медикаменты в аптеках также можно будет по отпечатку пальца.