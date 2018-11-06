«Кселл» предложил простые способы регистрации телефонов

Речь идет о новых правилах по обязательной регистрации абонентских устройств, которые подразумевают привязку IMEI-кода к SIM-карте и ИИН абонента.

Чтобы избежать эксцессов и не остаться в первые же минуты нового 2019 года без мобильной связи, оператор предложил простые способы регистрации, которые позволят пройти ее дистанционно и в считанные минуты. Речь идет о новых правилах по обязательной регистрации абонентских устройств, которые подразумевают привязку IMEI-кода (введите команду *#06#, и вы увидите его на экране мобильного телефона) к SIM-карте и ИИН абонента. Сделано это для того, чтобы можно было отследить и отключить украденный телефон. И не только. Во избежание ажиотажа в «Кселл» разработали простые удаленные способы регистрации.

Способ первый — регистрация через SMS. Достаточно отправить на короткий номер 6006 свой ИИН и вам придет сообщение о том, что информация принята для дальнейшей регистрации.

Способ второй — набрать на телефоне USSD-команду *660# и нажать кнопку дозвона. После этого откроется поле, в которое нужно ввести ваш ИИН и нажать кнопку «Отправить».

Больше деталей — в нашем видео.