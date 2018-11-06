Записаться к врачу в Бишкеке можно онлайн

Проект призван уменьшить очереди, улучшить качество медпомощи и учет работы докторов.

В центре семейной медицины № 8 Бишкека внедряют пилотный проект «Электронная запись на прием к врачам». Система позволяет пациентам записаться на прием через интернет. Проект призван уменьшить очереди, улучшить качество медпомощи, учет работы врачей и сведений об очередях. Он также позволит пациентам контролировать информацию о своем здоровье, результатах обследования, лечения и планировать посещение ЦСМ, передает Sputnik.

Проект будет реализован поэтапно. В ЦСМ № 8 организовали электронную регистратуру, установили компьютерное оборудование во всех кабинетах. Сейчас здесь тестируют программное обеспечение «Электронная медицинская карта амбулаторного больного» и пробуют связать его работу с порталом Services.med.kg.