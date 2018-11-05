Согласно исследованию «Свобода в сети», РК расположилась в рейтинге рядом с Азербайджаном, Мьянмой и Беларусью.

Неправительственная организация Freedom House провела ежегодное исследование «Свобода в сети», согласно которому Казахстан набрал 62 балла и занял место в середине рейтинга среди 10 стран Евразии. При этом лидерами по уровню свободы в интернете стали Исландия и Эстония. В топ-10 также вошли Канада, Германия, Австралия, США, Великобритания, Южная Африка, Япония и Италия, передает «Курсив».

Странами с самым «несвободным» интернетом стали Китай, Иран, Эфиопия, Сирия и Куба. Рейтинги стран в Евразии выглядят следующим образом: Грузия — 25 баллов, Армения — 27, Кыргызстан — 38, Украина — 45, Азербайджан — 60, Беларусь — 64, Турция — 66, Узбекистан — 75.

Анкета, которую проходили специалисты, на мнении которых основан рейтинг, включает 21 основной и около 100 подвопросов в трех основных категориях, касающихся проблем с доступом в интернет (отсутствие необходимой инфраструктуры, нехватка средств, независимость регуляторов), ограничения контента (блокирование сайтов и контента, цензура), нарушения прав пользователей (слежение за онлайн-деятельностью, преследование за высказывания онлайн).