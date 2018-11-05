Marvel Kazakhstan стал дистрибьютором Ruckus Networks

В числе решений Ruckus Networks — Wi-Fi контроллеры, точки доступа, облачные сервисы, решения для обеспечения сотового покрытия в зданиях и многое другое.

Компания Marvel Kazakhstan (Марвел Казахстан), один из крупнейших ИТ-дистрибьюторов в республике, расширяет ассортимент предлагаемых партнерам продуктов за счет заключения дистрибьюторского соглашения с компанией Ruckus Networks — международным поставщиком интеллектуальных продуктов и технологий Wi-Fi операторского класса. Согласно подписанному соглашению, Marvel Kazakhstan получил право на поставку всей линейки продукции от компании Ruckus Networks на территорию Казахстана. В числе решений Ruckus Networks — Wi-Fi контроллеры, точки доступа, коммутаторы ICX, облачные сервисы, OpenG-решения для обеспечения сотового покрытия в зданиях, собственное ПО вендора для сетевой безопасности, аналитики и управления, а также официальная поддержка и аксессуары для оборудования.

Ruckus Networks является одной из наиболее быстроразвивающихся технологических компаний в мире. Компания предлагает широкий диапазон самых современных систем интеллектуальных сетей Wi-Fi наружного и внутреннего применения для поставщиков услуг и предприятий.

Оборудование Ruckus имеет ряд преимуществ перед конкурирующими решениями. Например, технология адаптивных антенн обеспечивает увеличение дальности распространения сигнала Wi-Fi в несколько раз, при этом снижая количество точек доступа, необходимых для обслуживания любой зоны покрытия. Кроме того, антенны с двойной поляризацией повышают чувствительность приема слабых сигналов. Естественными драйверами роста компании Ruckus стали простота работы с оборудованием и серьезное технологическое лидерство, позволяющее без глубоких знаний разворачивать беспроводные сети высокой плотности.

«Заключение дистрибьюторского соглашения с компанией „Марвел Казахстан“ является важным шагом для Ruckus Networks по укреплению позиций на рынке Казахстана. Marvel является идеальным партнером, с его отменной репутацией, обширной логистической базой и партнерской сетью, а компания Ruckus Networks расширяется в предприятия и рынки SMB. Обширный ассортимент продуктов и решений Marvel Kazakhstan дополняется решениями Ruckus, которые помогут потребителям решить проблемы, связанные с реализацией высокой производительности кампуса мобильность», — прокомментировал заключение соглашения Сергей Трюхан, региональный менеджер Ruckus Networks в России и СНГ.

«Подписание соглашения с Ruckus Networks существенно расширит продуктовый портфель Marvel Kazakhstan по направлению активного сетевого оборудования. Интеллектуальная беспроводная сеть от Ruckus Networks является идеальной платформой для любого бизнеса. Беспроводная сеть Wi-Fi больше не является всего лишь одним из удобств, — теперь это необходимое условие для ведения бизнеса. Решения от Ruckus Networks гарантируют стабильную и быструю работу корпоративной сети даже при подключении большого количества устройств. Золотым стандартом беспроводной связи для бизнеса по всему миру теперь являются решения Ruckus, обеспечивающие лучшее покрытие и надежность при низких затратах на приобретение и обслуживание. Уверен, что предложение нашим партнерам новых продуктов и решений от Ruckus Networks будет востребовано и откроет для них новые возможности в интеграционных проектах», — говорит Руслан Бухарев, генеральный менеджер компании Marvel Kazakhstan (Марвел Казахстан).