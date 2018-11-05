Казахстанские суды могут полностью перейти на электронный формат рассмотрения дел

Новшество позволит объективно рассматривать дела, а также избавит суды от загруженности.

Об этом на конференции о роли современных технологий в выборах заявил глава верховного суда Жакип Асанов. По его данным, поправки в гражданско-процессуальный кодекс уже рассматриваются госорганами, сообщает телеканал «Астана».

«Когда человек, к примеру, подает свой иск в Астане электронно, к какому судье поступает иск? Если истец согласен, он поступает к любому свободному судье, например в Уральске, и он принимает решение виртуально. То есть, никому никуда ехать не нужно. То же самое и в апелляционной инстанции. Это сделано с тем, чтобы убрать заинтересованность и обеспечить беспристрастность и объективность», — отметил Асанов.

Виртуальное рассмотрение дел позволит рассматривать их объективно, а также избавит суды от загруженности.