143 млрд тенге экономии даст цифровизация топливно-энергетического комплекса

Минэнерго разработает стандарты для дальнейшего тиражирования таких решений, как интеллектуальное месторождение, цифровая электростанция, а также концепции Smart Grid.

Министерство энергетики Казахстана планирует разработать стандарты для дальнейшего тиражирования таких решений, как интеллектуальное месторождение, цифровая электростанция, а также концепция Smart Grid. Общий экономический эффект от цифровизации топливно-энергетического комплекса предварительно оценивается в 143 млрд тенге, сообщает Kursiv.kz.

Как отметил на брифинге в СЦК вице-министр энергетики Болат Акчулаков, в государственную программу «Цифровой Казахстан» министерством энергетики включены восемь мероприятий, из которых три проекта являются «проектами-ледоколами». Кроме того, в рабочем процессе находится семь проектов, не вошедших в периметр программы.

Так, на сегодня проработан вопрос перетоков трудовых ресурсов в рамках цифровизации. Получены ответы национальных компаний «КазМунайГаз», АО «КEGОС» и АО НАК «Казатомпром» об отсутствии высвобождаемой рабочей силы в рамках внедрения цифровых технологий.

Министерством энергетики РК было проведено анкетирование субъектов топливно-энергетического комплекса для определения уровня цифровизации согласно методологии Индустрии 4.0.

«Результаты показали, что в области цифровизации предстоит большая работа. Прежде всего, это связано с отсутствием системного подхода выбору того или иного решения в производственных компаниях, а также в целом с подходом по инициированию и сопровождению проектов, классифицированных как цифровые», — резюмировал Болат Акчулаков.