В Алматы определят лучших киберспортсменов

При поддержке Федерации киберспорта Казахстана пройдет LAN-финал отбора на крупнейший международный киберспортивный чемпионат World Electronic Sports Games.

Призовой фонд казахстанских отборочных составит 5 500 000 тенге. Напомним, что участники финального этапа успешно прошли online квалификацию по популярным киберспортивным дисциплинам (Dota 2, CS: GO, StarCraft 2, Hearth Stone и PES), которая стартовала 15 октября и продлилась до 30 октября 2018 года.

11 ноября во Дворце Спорта им. Балуана Шолака определятся лучшие киберспортсмены, которые будут представлять Казахстан в региональных отборочных играх. В этих играх казахстанцы встретятся с лучшими игроками Центральной Азии. Всего в чемпионате примут участие свыше 60 000 человек, представителей 125 стран. Китайский финал пройдет в Шанхае в начале следующего года. Общий призовой фонд турнира составит 5 500 000 долларов США (из них на гранд финал — 2,5 млн).