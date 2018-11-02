В Казахстане разработают информационную систему учета нефти

По словам вице-министра энергетики Болата Акчулакова, проект информационной системы учета нефти является проектом-«ледоколом».

Реализация проекта стоимостью порядка 3 млрд тенге позволит вести учет нефти, начиная от скважины и до конечного потребителя. Экономический эффект проекта может составить до 23 млрд тенге. Об на брифинге в СЦК сообщил вице-министр энергетики Болат Акчулаков, передает корреспондент Kursiv.kz.

«Проект информационной системы учета нефти является проектом-«ледоколом». Это достаточно большая программа, которую мы начинаем. Во-первых, это будет полная автоматизация сбора, обработки, хранения и использования информации обо всех объемах добычи нефти и ее подготовки в товарном виде, продажи и переработки. То есть весь цикл, начиная от скважины и до конечного потребителя», – пояснил вице-министр.

Таким образом, система позволит в режиме реального времени получать все данные с каждого элемента данного процесса.

«Система будет направлена на борьбу с теневым оборотом нефти и повысит в связи с этим собираемость налогов. Затраты на проект составят примерно 2,7 млрд тенге. Экономический эффект может составить до 23 млрд тенге», - сказал спикер.