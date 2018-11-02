В Туркестанской области построят солнечную электростанцию

Проект стоимостью более 7 млрд тенге будет реализован за счет иностранных инвестиций.

В городе Арыс (Туркестанская область) началось строительство солнечной электростанции «Задарья-1», мощность которой составляет порядка 14 МВт. Проект будет реализован за счет иностранных инвестиций, его стоимость более 7 млрд тенге. Строительные работы уже ведет проектная компания ТОО «KazGreenTekSolar», учредителем которой является французская компания Urbasolar SAS. Она же — генеральный подрядчик строительства, передает Kursiv.kz.

Окончание строительства и начало выработки электроэнергии запланированы на конец 2019 года. Проект позволит увеличить долю участия ВИЭ в общей генерации страны, которая по планам должна достичь 3% к 2020 году. Стоит отметить, развитие ВИЭ — главный критерий реализации программы «Зеленый мост».