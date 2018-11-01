Банкиры хотят Open Data

На уже традиционной конференции «Первого кредитного бюро» говорили про Open Data, биометрию, а известный футуролог рассказал о дивном мире, что ожидает человечество в обозримом будущем.

Руслан Омаров, председатель наблюдательного совета «Первого кредитного бюро» (ПКБ), открывая конференцию FCB: Key To Customer, обозначил для себя главную боль — Open Data, впрочем, на поверку, болей оказалось гораздо больше. По его словам, не стоит бежать за победами, стоит сконцентрироваться на фундаментальных вещах, трендах. Кстати, о них, о трендах. «В прошлом году на конференции ПКБ никто не угадал тренды. Сегодня мы видим такие — объединение банков, спасение банков и их закрытие. Спасали банки всей страной», — иронизирует он. Сегодня он видит тренды в Казахстане таким образом: биометрия, пользовательская аналитика и Big Data. «Год прошел, а мы все там же», — говорит он, вероятно, подразумевая, что регуляторная среда так и не изменилась.

Но вернемся к Open Data. В финансовом секторе хотят эти данные, и какие-то позитивные вещи есть, но всегда найдется ведомство, которое говорит «мы не можем вам дать эти данные, потому, что…». Все, по его словам, движется к монополии на Open Data: «Подвижки есть, но есть ощущение, что эти данные мы будем получать через кого-то одного. То есть, это фактически монополия». Получается, что в отрасли, где главная ценность — это данные, до сих пор не выстроены правила игры. «Мы давно предлагаем, что нужно унифицировать данные, выстроить какой-то прозрачный алгоритм для работы с государственными базами данных. И еще нужно демократизировать процесс согласия граждан на их использование», — говорит он, развенчивая опасения граждан-владельцев этих данных — «если вы в сети, то вы уже не анонимны, о вас знают».

Главный хедлайнер

На конференции главным хедлайнером был назван футуролог Руди де Вейле, и все же, я бы отдал предпочтение Абылайхану Оспанову — руководителю корпорации «Правительство для граждан». И, прежде всего, потому, что именно он сделал громкий анонс, объявив о национальной биометрической программе. Сегодня в мире около 1,2 млрд человек пользуются благами биометрических технологий. Это и Норвегия, и Швеция, и Китай, и Сингапур, и Великобритания. По его словам, настало время и Казахстану присоединится к этому клубу. Национальная биометрическая идентификация, а о ней и идет речь, будет использовать в качестве идентификатора отпечатки пальцев и лицо, точнее, его уникальные особенности. Все биометрические данные будут храниться у уполномоченного оператора — в АО «Национальные информационные технологии». «В итоге, будет возможна сквозная авторизация на сайтах госорганов и на портале электронного правительства Казахстана. Для банков — это открытие счетов в онлайн и обслуживание онлайн. Первый банк, по его словам, который уже находится на пути к интеграции такой системы — Forte Bank. «До конца года мы закончим ее», — добавляет он.

Эффекты, разумеется, распространяются широко за пределы банковского и финансового сектора. Здесь и биометрический паспорт, и целый ряд нефинансовых удаленных услуг, которые требуют идентификацию «на другом конце провода».

Дивный мир будущего

По словам Руди де Вейле, упомянутого ранее футуролога, человечество находится, пожалуй, на самом ответственном этапе своего существования. И сейчас «дивный мир», вынесенный в заголовок абзаца, выглядит как «айсберг» из пластика, размером с Мадагаскар где-то в Тихом океане. Здесь есть, конечно, доля шутки, но только доля. Пластика, действительно, много — около 200 млн тонн. Но философия здесь в следующем — если мы справимся с этой кучей мусора, то мы «купим» себе небольшой шанс. А вот то, что по теме — это самоуправляемые автомобили — да, то тренд. Который, по мнению футуролога, категорически изменит ряд индустрий. В том числе, индустрию пассажирских авиаперевозок. Правда, «революция» в небе произойдет несколько позже — после земной. Помимо этого, в списке Руди де Вейле следующее: автоматизация всего (AI и роботы), блокчейн и криптовалюты, Интернет вещей, 3D/4D-печать, экономика новых материалов, биотехнологии, генетика, синтетическая биология. Наконец, нанотехнологии и квантовые компьютеры. Как замечает эксперт, нас ждут великие свершения — умные города, подключенное здравоохранение, образование следующего поколения и так далее. И, конечно, кибервойны. Они тоже есть в шорт-листе Руди де Вейле. Кстати, а где мы сейчас? На уровне аналитики Big Data. Cloud, судя по всему, остался уже позади…

GDPR

Без него никак. Мартинас Биелиунас, управляющий партнер CIPP/E, углубляется в детали регламента. Само его появление эксперт связывает с рядом тектонических сдвигов. Первое — это технологический прогресс. Здесь «сбор данных расширяется и вглубь, и вширь». Второе — политические разногласия (срыв договора между США и ЕС, глобальные сдвиги на политической арене), наконец — фокус на пользователя (для качественного онлайн-маркетинга нужно неимоверное количество данных и их процессинг). К особенностям GDPR он относит, в частности, следующее: экстерриториальность; непропорциональность (большие обязательства для коммерческого бизнеса); очень высокие требования к согласиям клиентов; затрагивает всю компанию и все процессы; снижает бюрократию (регистрация в инспекциях), но в то же время требует ясной и обширной документации и новых процессов. К ним относится проверка (Data Protection impact assessment) и «Privacy by design» для новых систем. Наконец, в компаниях появится инспектор по охране данных — Data Protection Officer. Кстати, здесь будет полезно пояснить, так кто же подпадает под GDPR? По словам эксперта, помимо прочего и очевидного, это компания: которая поставляет резидентам ЕС услуги и/или товары; имеет среди клиентов резидентов ЕС и хранит данные в странах ЕС. Вы в списке? Тогда вы в зоне действия GDPR.

Вместо резюме

Если можно оппонировать таким образом Руслану Омарову, то я бы сказал, что эволюция все-таки заметна. Даже тот факт, что «Правительство для граждан» запускает вполне зрелый биометрический продукт, который, к тому же может иметь кросс-индустриальный характер, стоит многого. Контент конференции тоже существенно сместился, двигаясь вслед за потребностями рынка. Еще пару лет назад — это скоринговые модели и рассуждения про биометрию. Сегодня в сообществе говорят уже про Искусственный интеллект, Big Data и GDPR. О чем будут говорить завтра? Об Автоматизации всего и Искусственном интеллекте?