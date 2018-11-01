Через Egov и Telegram можно прикрепить ребенка к поликлинике

Услуга не может быть оказана онлайн детям, родившимся до 2007 года.

Услуга прикрепления детей к поликлиникам появилась на портале электронного правительства и в Telegram-боте egov.kz. Для того, чтобы воспользоваться новшеством, нужно быть зарегистрированным на Egov и иметь электронно-цифровую подпись, передает Today.kz.

«Сначала пользователю портала нужно выбрать раздел „Здравоохранение“, а в нем — окно „Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь“. В появившемся электронном поле — кликнуть на опцию получения услуги на ребенка», — пояснили последовательность действий в пресс-службе НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Система предложит ввести ИИН ребенка и направит запрос в информационную систему ЗАГС для проверки родственной связи.

«После этого вы сможете выбрать в заявке необходимые данные (регион, медицинскую организацию, причину прикрепления, участкового врача и другое). Результат будет доступен в личном кабинете заявителя на портале. Срок оказания услуги — один рабочий день», — сообщили в ведомстве.

Для получения услуги через Telegram Bot необходимо перейти по ссылке и выбрать услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». После пользователю необходимо отправить команды, нажимая на соответствующие кнопки в чате. Чтобы получать услуги через бот, нужно произвести подписку (нажать на кнопку «Старт» в чате и разрешить использование номера своего мобильного телефона).