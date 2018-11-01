Даурен Абаев пояснил, зачем блокировать интернет при ЧС

При этом вопрос оповещения граждан он назвал приоритетным.

О том, зачем блокировать интернет во время чрезвычайных ситуаций, рассказал глава министерства информации и коммуникаций Даурен Абаев. По мнению министра, приостанавливать работу соцсетей имеет смысл, чтобы предотвратить панику, пишет Sputnik Казахстан.

Напомним — в понедельник стало известно, что генпрокуратура, комитет национальной безопасности, министерство внутренних дел и министерство обороны имеют приоритетное право блокировать интернет, если возникнет ЧС социального, природного и техногенного характера.

Даурен Абаев отметил, что при чрезвычайных ситуациях, например, наводнениях, вопросы оповещения населения останутся «на самом высоком уровне». При этом он подчеркнул, что в постановлении не написано, что связь будет отключаться априори.

«Наверное, будет комиссия, которая примет решение. В случае паники, возможно. Связь при наводнении не будет отключаться. Имеется вмвиду, что дается только возможность. Специальные радиоточки будут работать», — сказал Абаев.

Он добавил, что технически блокировать интернет в одном городе или области возможно.