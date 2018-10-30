Казахтелеком займется интернет-контентом и виртуальными сетями мобильной связи

На международном форуме оператор подписал ряд соглашений, которые, в конечном счете, должны позитивно повлиять на оказание услуг казахстанским пользователям.

В эти дни в Москве проходит форум GSMA Mobile 360 – Россия & СНГ, где лидеры ИКТ-отрасли и других секторов экономики обсуждают перспективы мобильных технологий, а также ту роль, которая отведена операторам в развитии цифровой экономики стран СНГ.

В мероприятии принял участие казахстанский инфокоммуникационный оператор АО «Казахтелеком». Компания представила вниманию экспертного сообщества свое видение влияния 5G на бизнес телеком-операторов, а также приняла участие в дискуссиях по вопросам цифровой трансформации и тех бизнес-возможностей, которые открываются благодаря технологиям связи нового поколения.

«Цифровая экономика предполагает не только цифровизацию, но и смену парадигмы существующих бизнес-моделей. Казахтелеком, как и все глобальные телеком-операторы, стоит перед выбором дальнейшего стратегического направления развития. Окончание эры традиционных телекоммуникационных сервисов, переход к цифровой экономике ставит перед отраслью задачи, которые требуют привлечения новых технологий и решений. Мы понимаем, что нам предстоит совершить технологический и бизнес прорыв на пути трансформации компании в крупнейшего инфраструктурного оператора, предоставляющего полный спектр облачных сервисов, с помощью которых наши партнеры-операторы и бизнес-клиенты смогут организовать новые сервисы фиксированной и мобильной связи»,- заявил в своем выступлении председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.

В ходе форума прошло подписание ряда документов. Казахтелеком заключил меморандум о взаимопонимании с Samsung по совместному изучению возможностей технологии 5G. Взаимодействие между Samsung и АО «Казахтелеком» позволит выработать конкретные рекомендации к методике изучения и применения технологии 5G.

Беспроводной фиксированный доступ (FWA), реализуемый с использованием технологий 5G, рассматривается оператором в качестве доступного по цене средства для существенного повышения скорости доступа для абонентов, неудовлетворенных скоростью DSL, и как возможность расширения покрытия за пределы доступности медной проводки. А виртуализация «пакетного ядра» и сети радио-доступа, разделение функций коммутации и сигнализации/управления создаст возможности для инфраструктурного бизнеса, выходящего за рамки предоставления операторам мобильной связи физической инфраструктуры. Предоставление по запросу виртуальных инфраструктурных ресурсов, виртуальных сетевых функций, составляющих виртуальное пакетное ядро и виртуальные базовые станции, и даже целых виртуальных сетей мобильной связи (сетевые слайсы) рассматривается Казахтелекомом в качестве новых бизнес-возможностей, которые появляются при развертывании 5G.

«5G создает новые возможности, недоступные при прежних поколениях связи, не только для традиционных операторов мобильной связи, но и для операторов фиксированной связи. Вместе с тем, богатые технологические возможности 5G создают для нас совершенно новые вызовы. Принятие оптимальных технических, архитектурных и бизнес решений на стадии подготовки к внедрению 5G, по нашему мнению, позволит ускорить внедрение технологии и получить от нее максимальный выигрыш, как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Переход на 5G - это не только очередная смена поколения технологий связи, но и, что более важно, создание новых бизнес-возможностей для операторов фиксированной связи. Это позволит создавать платформенные сервисы разных технологических уровней - от физической инфраструктуры до виртуальных полноценных сетей мобильной связи. Совместная работа с технологическим лидером в 5G, предусмотренная меморандумом, позволит нам более полно и в более короткие сроки использовать потенциал 5G для развития нашего бизнеса», – отметил Нурлан Мейрманов, управляющий директор по инновациям АО «Казахтелеком».

Также казахстанский оператор заявил о развертывании облачной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление физических и виртуальных инфраструктурных сервисов, виртуальных сетевых функций и использующих их сетевых сервисов, включая виртуальные сети мобильной связи (сетевые слайсы) с целью перехода к модели провайдера облачных телекоммуникационных сервисов. В качестве ключевых платформенных технологий Казахтелеком рассматривает облачные технологии и технологии создания приложений, оптимизированных для работы в облаках. С этой целью оператор провел встречу с Affirmed Networks, в ходе которой стороны обсудили возможности запуска vEPC на облачной платформе Казахтелекома. vEPC будет предоставляться в качестве сервиса существующим операторам мобильной связи, а также виртуальным операторам (MVNO).

Подписанием еще одного меморандума, с CDN Video, Казахтелеком обозначил свои намерения в области развития интернет-контента в Казахстане. Сотрудничество с одним из крупнейших провайдеров по распределенной доставке контента в СНГ позволит Казахтелекому предоставить пользователям более быстрый доступ к популярным контент-ресурсам. Реализовано это будет благодаря локализации трафика в сети АО «Казахтелеком».

Как пояснили представители оператора, использование сетей доставки контента (Content Delivery Network) является одним из инструментов оптимизации трафика в сети интернет и позволяет повысить качество сервиса. В конечном итоге, ожидается, что такое сотрудничество приведет к существенному росту качества интернет-вещания в Казахстане.

На карте сети CDN Video уже действуют узлы в Астане и Алматы. Они позволяют пользователям из Казахстана получать онлайн-видео, доступ к игровым сервисам и другой трафик с минимальными задержками и с высокой скоростью. Эти узлы расположены в ЦОДах АО «Казахтелеком», они позволяют обеспечить локализацию трафика с емкостью до 100 Гбит/с. Сервисы, доступные в результате данного партнерства, включают ускоренную загрузку видео и игрового контента, а также веб-сайтов и HTML5-трансляций. Кроме того, локализованная загрузка видео через CDN-сеть позволяет обеспечить более высокое качество картинки, в том числе передачу видеопотоков в разрешениях HD и 4K. К слову, доля подобных сервисов в общем объеме потребляемого клиентами АО «Казахтелеком» трафика на сегодняшний день составляет уже более 65%.