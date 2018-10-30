5G в Казахстане будет развивать один оператор?

Казахтелеком намерен стать инфраструктурным оператором 5G.

При внедрении 5G перед Казахстаном, так же, как и перед другими странами, стоят определенные вызовы. Помимо высвобождения частот представителей телеком-отрасли волнует вопрос проведения аукционов и того, насколько внедрение новой технологии будет выгодно конечным операторам. По мнению экспертов, акционерам сотовых операторов сложно объяснить необходимость затрат на развитие сетей, поскольку уже сегодня ясно, что они будут несоизмеримо выше тех расходов, которые в свое время потребовало внедрение сетей 4G. Однако доходы от сервисов 4G не так высоки, учитывая их слабую распространенность на территории СНГ.

Так, например, по оценке GSMA, в 2017 году в Казахстане проникновение 4G достигало лишь 12%. А к 2025 году эта доля составит 64%. При этом, предположительная доля 5G составит к указанному году всего лишь 1%. Связывают такое технологическое «отставание» именно с инфраструктурными сложностями. Для сравнения, в той же России к 2025 году доля 5G должна составить 19%.

Как же Казахстан планирует преодолевать вышеупомянутые сложности? Завесу приоткрыл Куанышбек Есекеев, председатель правления АО «Казахтелеком»: «С регулятором у нас стоит задача обсуждения создания единого инфраструктурного оператора по 5G. Я думаю, что в ближайшее время мы подпишем соглашение. Мы считаем, что тратить деньги на аукцион нецелесообразно, учитывая, что мы и так будем тратить большие деньги на развитие сети 5G. По результатам переговоров мы будем все это внедрять», — сказал Куанышбек Есекеев, выступая на форуме GSMA Mobile 360 — Россия & СНГ.

По его словам, для построения сети 5G потребуются большие инвестиции в инфраструктуру, что в условиях невысокой плотности населения в Казахстане может быть весьма затруднительным для какого-либо одного оператора. Один из вариантов решения — создание единой инфраструктуры, которую операторы смогут «шэрить» между собой. Предполагается, что единый инфраструктурный оператор будет заниматься внедрением и развитием 5G в Казахстане. И именно он будет предоставлять 5G остальным операторам сотовой связи по какой-то фиксированной стоимости. В этом случае компания ждет и каких-то послаблений от государства, учитывая будущие инвестиции.

«Мы встречались с сообществом GSMA, чтобы посмотреть их регуляторику, посмотреть, как такие взаимоотношения могут регулироваться внутри одного рынка. В мире были кейсы, когда страны проводили аукционы, а в итоге сеть 4G у них получалась экономически нерентабельной. А по 5G плотность построения базовых станций должна быть в несколько раз выше. Наша задача сейчас рассмотреть варианты», — пояснил Куанышбек Есекеев в комментарии для Profit.kz.

Согласно планам компании, тестирование 5G и соответствующих технологий начнется уже к концу текущего года. А пилотное внедрение 5G в Казахстане намечено на 4 квартал 2020 года.

Отметим также, что в Казахстане уже есть положительный опыт объединения усилий конкурентами. Так, Кселл и Beeline вместе строят сеть 4G.