КНБ и генпрокуратуре разрешили блокировать интернет в Казахстане

Право на приоритетное использование, а также приостановление деятельности сети и средств связи не распространяется на правительственную и президентскую связь.

Нескольким государственным органам разрешили блокировать сети и средства связи в случае чрезвычайной ситуации в Казахстане. Соответствующие изменения внесли в постановление правительства. Приостанавливать деятельность сетей и средств связи в стране могут при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера, а также введении чрезвычайного положения. Исключения составляют правительственная и президентская связь, передает Sputnik.

Право на приоритетное использование, а также приостановление деятельности сети и средств связи имеют генеральная прокуратура, комитет национальной безопасности, министерство внутренних дел и министерство обороны.

Ранее в комитете национальной безопасности заявили, что казахстанцы могут не опасаться тотальной слежки, так как «системы безопасности в стране нацелены на то, чтобы гражданин чувствовал себя спокойно, комфортно, работал и решал задачи».