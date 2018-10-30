Приложение для жалоб на плохое обслуживание в госорганах запустило АДГСПК

Для устранения нарушений услугодателю дадут лишь 5 минут.

Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции представило мобильное приложение «Цифровой агент». Приложение позволит казахстанцам в режиме реального времени информировать Агентство о качестве обслуживания в ЦОНах, налоговых, поликлиниках и других госучреждениях, передает Tengrinews.

На первом этапе предполагается оценивать услуги, которые оказываются в ЦОНах и спецЦОНах. В последующем планируется распространить опыт на другие госучреждения и организации. В перечне критериев оценки качества — вежливость, профессиональная этика, административные барьеры и другие. Кроме того, приложение позволяет прикреплять фото- и видеоматериалы.