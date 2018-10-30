Астанчане смогут получать госуслуги посредством отпечатков пальцев

Регистрация пользователей в биометрической базе данных будет проводиться на добровольной основе.

Госкорпорация совместно с АО «НИТ» планирует в пилотном режиме запустить биометрический механизм получения государственных услуг в Астане и Алматы. Механизм по оказанию государственных услуг посредством биометрической базы данных подразумевает использование лица и отпечатков пальцев услугополучателей при получении госуслуг в ЦОНах и на портале электронного правительства без предъявления личных документов или ЭЦП. Биометрические параметры будут использоваться для авторизации и аутентификации пользователей в информационных системах, передает официальный сайт Астаны.

«Регистрация пользователей в биометрической базе данных будет проводиться на добровольной основе. И только после этого они могут использовать свои данные для получения госуслуг», — отметил ди⁠ректор департамента по связям с общественностью госкорпорации «Правительство для граждан» Мурат Жуманбай.

По его словам, внедрение биометрической идентификации позволит казахстанцам с легкостью получать государственные услуги, исключая риски идентификации по чужим документам. Уже сегодня финансовый сектор Казахстана успешно использует биометрическую идентификацию при предоставлении услуг. Так, в некоторые мобильные банковские приложения можно войти по отпечатку пальца.

«В будущем мы планируем, что это будет единая база для всего финансового сектора», — подчеркнул он.