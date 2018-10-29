Казахстан и Россия будут сотрудничать в телемедицине

Стороны подписали меморандум по оказанию медпомощи с применением новейших медицинских технологий.

В Астане министерства здравоохранения Казахстана и России подписали меморандум по созданию и развитию совместных систем для оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий. По словам главы ведомства РК Елжана Биртанова, подписание документа позволит повысить уровень качества жизни казахстанцев, передает CA-NEWS.

«На рынке РК есть российские компании, которые обеспечивают нас информационными системами. Мы сейчас хотим расширить традиционную телемедицину за пределами поликлиник и больниц с активным обучением населения, использованием технологий для связи медработников и пациентов. Уверен, что подписание меморандума даст позитивный импульс. Также мы намерены сотрудничать в плане обучения и обмена опытом. Еще одна интересная тема, которую мы хотим предложить для сотрудничества — это лекарственное обеспечение. Хотим развивать это направление. Наращивать сеть дистрибьюторов. Здесь можно было бы совместно подумать», — пояснил министр.

Российскую сторону на встрече представила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она поддержала предложения казахстанского коллеги по направлениям сотрудничества.

«В отношении цифровизации — мое глубокое убеждение, что это база для нашего дальнейшего развития отношений. Также инфраструктура, кадры, лекарственное обеспечение», — сказала она.

Стороны намерены сотрудничать по обмену опытом по цифровизации здравоохранения и телемедицине, разработке единых стандартов обмена данными в целях обеспечения взаимодействия систем для оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий. Для исполнения меморандума разработана дорожная карта по развитию основных направлений сотрудничества.