Все сельские больницы в РК обеспечат интернетом

Это необходимо, чтобы подключить медучреждения к информационной базе для ведения электронных паспортов здоровья казахстанцев.

На площадке конференции первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) министр здравоохранения РК Елжан Биртанов отметил важность обеспечения интернетом сельских больниц. Биртанов акцентировал внимание на обеспечении доступа к интернету в селах. Он напомнил, что уже выделяются деньги для подключения сельских больниц и сельских школ к интернету, передает Zakon.kz.

«Во-первых, планируется увеличение количества участков, то есть, если в населенном пункте, условно, два врача, то будет три врача. Во-вторых, это дополнительные затраты, которые предусмотрены бюджетом в рамках исполнения Послания Президента. Третье — это инвестиции в цифровизацию для обеспечения доступности интернета в селах. Это крайне важно. Все граждане должны быть обеспечены электронными паспортами здравоохранения, независимо от места проживания, а это, опять же, качество медуслуг. Все услуги, которые будут оказываться в сельской местности, где есть интернет, будут храниться в электронном формате. Допустим, если человек приедет из села в районный центр, в город, ему не нужно носить с собой бумаги, врач будет видеть, какие услуги ему оказывались», — сказал он.