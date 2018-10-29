В Узбекистане с 1 апреля 2019 года начнут регистрировать мобильные телефоны по IMEI

Документ принят в форме постановления правительства.

Целью нововведения называют защиту прав собственников сотовых телефонов путем проверки корректности уникальных идентификационных кодов, воспрепятствование незаконному использованию аппаратов без ведома владельцев и предотвращение реализации некачественных устройств, передает CA-NEWS.

Регистрация затронет используемые, ввозимые и производимые мобильные телефоны и устройства с модулем мобильной связи. Для этого создадут специальную информационную систему, оператором которой определили единого интегратора «Узинфоком». Услуги по регистрации и проверке статуса идентификационного кода будут оказываться через интернет. В регионах создадут пункты по регистрации и предоставлению консультативных услуг.

Будет ли регистрация платной, какой будет стоимость услуги, в каком порядке ее оказывать — все это Мининфокому предстоит определить в течение трех месяцев. Проект следующего решения кабинета министров по этим вопросам будет вынесен на общественное обсуждение.