В правительстве рассмотрели вопросы цифровизации транспорта и логистики

Платные автодороги, цифровизация придорожного сервиса, лаборатории для мониторинга состояния автодорог. Что еще планируется реализовать в Казахстане?

На заседании правительства под председательством премьер-министра Бакытжана Сагинтаева рассмотрели вопросы цифровизации транспорта и логистики. Как доложил министр по инвестициям и развитию Ж. Касымбек, в настоящее время введена в тестовую эксплуатацию система взимания платы на трех участках: Алматы — Капчагай, Алматы — Хоргос и Астана — Темиртау. В январе 2019 года будет объявлен конкурс на установку системы оплаты на участках Шымкент — Актобе — Мартук, Шымкент — Тараз — Кайнар и Астана — Павлодар. К 2020 году 17 участков протяженностью порядка 6,5 тыс. км будет охвачено системой взимания платы.

Также на участке Астана — Щучинск запущена система для безостановочного проезда с использованием RFID меток, реализован сервис безналичного способа оплаты PayWay. Данный участок оснащен датчиками погоды и информационными табло для информирования водителей о погодных условиях, скоростном режиме и т. д.

Для цифровизации придорожного сервиса запущено мобильное приложение «KazWay» и внесены данные в электронную карту «Transpark» Международного Союза автомобильного транспорта IRU, содержащие актуальные сведения по всем объектам дорожного сервиса. Также продолжается работа по наполнению данными системы управления дорожными активами о состоянии автомобильных дорог, полученных посредством 16 дорожных лабораторий.

«В декабре планируем завершить аттестацию на информационную безопасность. В целом система позволит сэкономить расходы на ремонте автодорог, и к 2025 году ожидаем экономический эффект в размере 110 млрд тг.», — сообщил министр по инвестициям и развитию.

В сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пилотном режиме запущена система диспетчеризации межобластных и международных пассажирских перевозок. До конца 2019 года система будет введена в эксплуатацию и к ней будут подключены свыше 2 тыс. автобусов, задействованных на межобластных и международных перевозках пассажиров по 416 маршрутам.

В рамках Smart City в сфере транспорта в городах областного и республиканского значения реализуются системы электронной оплаты проезда и мониторинг общественного транспорта. Сегодня эти системы полностью функционируют в Астане и Алматы. По остальным городам утверждены соответствующие дорожные карты со сроками реализации с 2018 по 2021 годы.

В сфере авиаперевозок 14 июня т. г. с частным инвестором подписан договор ГЧП на внедрение информационной системы безбумажного документооборота «E-freight», что позволит сократить время обработки груза, оптимизировать расходы и заменить предоставление 20 документов в бумажном виде на электронные. В декабре т. г. система будет запущена.

В отрасли железнодорожного транспорта АО «Қазақстан темір жолы» принята программа «Цифровая железная дорога» на 2018–2022 годы. В рамках программы планируется реализовать порядка 21 проекта по основным 4 направлениям.

Председатель правления АО «НК «Казакстан темир жолы» К. Алпысбаев доложил, что цифровизация охватывает все ключевые направления компании: железнодорожную инфраструктуру, грузовые, мультимодальные и пассажирские перевозки.

В рамках развития железнодорожной инфраструктуры компания ставит задачу перейти к обслуживанию и ремонту по фактическому состоянию инфраструктуры. Реализация проекта «Автоматизированная система управления «Магистраль», входящая в государственную программу «Цифровой Казахстан», осуществляется в соответствии с утвержденным планом.

«В сфере пассажирских перевозок акцент сделан на клиентоориентированность услуг. В рамках технологии электронного билетирования пассажирам предоставлена возможность покупки билетов через веб-сайты. За 9 месяцев текущего года было оформлено более 17 млн билетов, в том числе более 11 млн электронных», — добавил К. Алпысбаев.