Казахстан занимает 57 место в мире по скорости интернета

В мировом рейтинге республика оказалась между Мадагаскаром и Черногорией.

За три квартала текущего года объем услуг интернет-провайдеров по предоставлению доступа к всемирной сети достиг 180,5 млрд тг, что на 6,7% превышает показатели аналогичного периода годом ранее — 169,2 млрд тг. Несмотря на ощутимый рост объема оказанных услуг, число абонентов интернет-связи на конец сентября сократилось на 1,6% год к году, с 2,5 до 2,45 млн пользователей, сообщает Finprom.

За последние 5 лет в соответствующем периоде объем оказанных услуг увеличился практически в два раза, или на 80,3 млрд тг. Число активных интернет-пользователей за ту же пятилетку выросло на 654,6 тысячи.

В мировом рейтинге Казахстан занимает 57 строчку по скорости фиксированного интернета — 28,9 Mb/s. Строчкой выше находится Мадагаскар — 31,4 Mb/s. А ближайшая страна после Казахстана — Черногория, в которой скорость интернета в среднем составляет 28,6 Mb/s. Среди стран ЕАЭ Казахстан находится на третьем месте после России и Беларуси. Абсолютным мировым лидером является Сингапур — 184 Mb/s. Далее идут Исландия и Гонконг — 153,17 и 136,43 Mb/s соответственно.