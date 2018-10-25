DAR Lab запускает отраслевой акселератор

Резидентами акселератора могут стать инновационные проекты в сфере логистики и цепочек поставок.

«Одна из уникальных особенностей нашего акселератора в том, что на данный момент мы рассматриваем проекты только из отрасли логистики. Задача нашей команды — помочь предпринимателям прийти к устойчивому и конкурентоспособному бизнесу на международной арене, решая проблемы отрасли в наших реалиях, в контексте ЕАЭС. Самое значимое, что мы предоставляем резидентам — это реальные задачи, с которыми сталкиваются казахстанские предприятия в разрезе логистики. С резидентами будем делиться знаниями предметной области, которые команда обрела в период цифровизации таких проектов, как DAR Logistics. Более того, резидентам откроется доступ к внешней экспертизе от партнеров из логистических кластеров Беларуси, России и США. Также в процессе прохождения программы мы будем подключать международных спикеров с экспертизой в дизайне продуктов, их разработке и продвижении», — рассказывает руководитель DAR Lab Аскар Айтуов.

Большинство акселераторов в мире — широкого профиля, из мировых технологических хабов, таких как Кремниевая долина, идет культура «гаражных» стартапов, когда команде даются инвестиции для самостоятельной работы. Периодически с ними встречаются менторы. «Но предприниматель и менеджер — это не всегда тождественные вещи, а многие акселераторы делают из талантливых предпринимателей посредственных HR или средненьких финансистов», — говорит Аскар Айтуов.

Если еще 3 года назад для успеха технологического стартапа были важны глубокие научные разработки, сегодня более важна бизнес-модель. На тактическом уровне задача DAR Lab в том, чтобы люди не боролись с проблемой инженерии, а уделяли больше времени продукту.

Как правило, классические акселераторы предлагают своим резидентам структурированную программу, в рамках которой команда оттачивает свою бизнес-модель. У акселератора обычно есть коворкинг, где компании-резиденты могут находиться во время акселерации. DAR Lab ставит эксперимент, отходя от классических традиций и воплощая идею студии-акселератора.

«Особенность акселератора DAR Lab в том, что мы не даем офисные помещения, наша фишка — не коворкинг. Мы даем реальные технологические задачи, которые могут привести к контракту с казахстанским предприятием-заказчиком, нетворкинг, маркетинговую, технологическую и PR поддержку от группы DAR и наших международных партнеров. Наши эксперты помогут вам определить и проработать слабые места вашего проекта, дадут необходимые советы и фидбэк», — комментирует руководитель DAR Lab.

R& D поддержка от DAR — это более 100 высококлассных специалистов в области ИТ: android разработчики, IOS разработчики, backend и frontend разработчики, аналитики, DEVops инженеры, дизайнеры UI/UX и системные инженеры. В нашем активе — уже более 40 платформ собственной разработки (платежная, скоринговая, стримминговая, бот, e-commerce, учетные системы и другие).