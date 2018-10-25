На форуме «1С» в Астане обсудят возможности технологий для бизнеса

Международные лидеры ИТ-индустрии и ведущие партнеры-разработчики поделятся опытом внедрения проектов, снижения затрат и увеличения прибыли с помощью новых цифровых технологий.

Представительство «1С» в Казахстане проведет 14 ноября в Астане Бизнес-форум «1С». Более 300 руководителей различных организаций корпоративного и государственного секторов Казахстана, ведущие компании-разработчики программных продуктов, представители международных лидеров ИТ-индустрии соберутся с целью обсуждения невероятных возможностей современных технологий, позволяющих вывести бизнес на новый уровень развития.

Ключевые темы программы Бизнес-форума «1С»

— Цифровое государство. Почему государство переходит на облачные системы? Для чего нужен электронный бюджет?

— Цифровая экономика. Как отразятся цифровые технологии в сельскохозяйственной отрасли? К чему ведет цифровизация в образовании и медицине?

— Инновационные технологии. Возможности стратегического управления бизнесом.

— Smart City. Digital-решения в действии.

У каждого участника форума будет возможность получить индивидуальные консультации экспертов. В течение всего времени работы мероприятия будет проходить выставка инновационных технологий 1С и партнеров.

Для участия в форуме необходима предварительная регистрация.