Яндекс назначил регионального менеджера по развитию в Казахстане

Бывший сотрудник Tele2, Кселл и Alma-TV займется работой с партнерами и продвижением бренда Яндекса.

Темирлан Ахимов будет отвечать за качество и локализацию сервисов Яндекса в стране, работу с партнерами, маркетинг и продвижение бренда. До прихода в Яндекс Темирлан возглавлял управление цифровыми продуктами в казахстанском филиале Tele2, курировал технические B2B-проекты в Кселл и развитие цифрового направления в Dentsu Aegis Network. Несколько лет проработал в Alma-TV, где прошел путь от консультанта до IT-директора. Около шести лет занимался веб-разработкой. Выпускник Северо-Западного политехнического университета (Northwestern Polytechnic University, США), имеет диплом бакалавра.

До сих пор исполняющим обязанности регионального менеджера был Артем Борисов, совмещавший эту должность с позицией руководителя коммерческого офиса Яндекса в Алматы. Теперь Артем сконцентрируется на стратегии коммерческого развития Яндекса в Казахстане.

Яндекс работает в Казахстане с 2009 года. По данным аналитического сервиса Яндекс.Радар, в сентябре 2018 года доля поиска Яндекса в Казахстане составляла 37% (стационарные ПК и ноутбуки). Между тем, по данным StatCounter доля поиска Яндекса в Казахстане на сентябрь текущего года составила 24,5%, если смотреть статистику по ПК и ноутбукам, и лишь 17,95%, если учитывать и мобильные устройства. Лидирующим поисковиком в РК остается Google (58,6%, или 73,3% с учетом мобильных устройств), на третьем месте Mail.ru (15,6% или 7,88%). Весьма небольшие доли у Bing и Yahoo — 0,6% и 0,5%, соответственно.