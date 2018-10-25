Мангистауская область первой в Казахстане полностью отказалась от аналогового сигнала

Площадь покрытия сети цифрового эфирного вещания в регионе составляет 99%.

22 октября 2018 года в области было полностью отключено аналоговое эфирное вещание. В церемонии отключения аналогового сигнала принимали участие министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, аким Мангистауской области Ералы Тугжанов, председатель правления АО «Казтелерадио» Искандер Тажибеков, сообщает министерство информации и коммуникаций РК.

«Сегодня произошло историческое событие. Именно с вашего региона стартует этот большой и социально значимый проект, реализуемый по прямому поручению Главы государства. Здесь для этого созданы все необходимые условия», — сказал Даурен Абаев.

Также он отметил, что государство уделяет особое внимание процессу перехода на ЦЭТВ сразу по нескольким причинам.

«Во-первых, это важный компонент реализации государственной программы „Цифровой Казахстан“. Во-вторых, речь идет о государственной информационной безопасности. Вы знаете, что внедрение „цифры“ позволит увеличить охват отечественных каналов, повысить качество их вещания в самых отдаленных уголках. И, в-третьих, это сокращение цифрового разрыва между городом и селом», — отметил Даурен Абаев.

Аким Мангистауской области подвел итоги работы, проделанной в рамках перехода на цифровое эфирное телевещание. Он подчеркнул, что реализация проекта по ЦЭТВ была завершена в 2015 году. С целью обеспечения бесперебойной работы нового формата вещания была построена и модернизирована 21 радиотелевизионная станция, что в свою очередь позволило охватить 47 населенных пунктов общей численностью порядка 500 тысяч жителей.

«На сегодняшний день в регионе успешно реализован ряд проектов, в том числе по цифровизации в сфере медицины и системы цифрового телевидения. В 2014 году город Жанаозен первым в Казахстане был переведен на систему цифрового наземного вещания. И сегодня первой в республике вся Мангистауская область переведена на новый формат вещания. Площадь покрытия сети цифрового эфирного вещания в нашем регионе составляет 99%. Теперь наш регион готов отключить аналоговую сеть передачи. 14 населенных пунктов с общей численностью населения около 6 000 человек не охвачены цифровым эфирным вещанием по причине особенностей рельефа местности либо с точки зрения экономической неэффективности. Поэтому в зависимости от их местоположения, мы обеспечили 100% подключение аулов, не охваченных цифровым вещанием, к спутниковому телевидению национального оператора OTAU TV», — отметил Ералы Тугжанов.

Председатель правления АО «Казтелерадио» Искандер Тажибеков сообщил о подготовке инфраструктуры к переходу на цифровое эфирное вещание по всей территории Республики.

«Для обеспечения полного перехода казахстанцев на цифровое эфирное вещание необходимо построить и модернизировать 827 радиотелевизионных станций по всей стране. На сегодняшний день 414 РТС введены в эксплуатацию и полностью функционируют. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию еще свыше 130 радиотелевизионных станций. Модернизация и строительство оставшихся РТС будут завершены в период с 2019 по 2020 годы. Полное отключение аналогового телевещания будет проведено к 2021 году», — отметил Искандер Тажибеков.

Переход с аналогового эфирного вещания на цифровое эфирное телевещание осуществляется в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан». Согласно данной программе следующими на цифровое эфирное телевещание перейдут Жамбылская и Туркестанская области, а также город Шымкент.