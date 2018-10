Казахстанские программисты победили в конкурсе Nasa

Nasa Space Apps challenge – международное массовое соревнование, направленное на исследование космоса и Земли.

Команда из Казахстана завоевала первое место в конкурсе Nasa Space Apps challenge в США в категории «Лучшее применение программного оборудования» (The best use of hardware). В конкурсе приняли участие 25 тысяч человек из почти 70 стран мира, в том числе из США, Китая, Индии и других. Финал конкурса прошел в Нью-Йорке с 19 по 21 октября, передает Zakon.kz.

Nasa Space Apps challenge — международное массовое соревнование, направленное на исследование космоса и Земли. Оно направлено на поиск решения проблем и глобальных потребностей, применимых как к жизни на Земле, так и в освоении космоса. Важной особенностью конкурса является то, что он позволяет объединить усилия IТ-сферы и космической отрасли для решения глобальных задач и популяризации космических исследований среди широких масс.

Казахстанская команда (Тимур Рыспеков, Владислав Полонский и Анастасия Клещева) представила свою работу по анализу данных вулканов и астероидов. Решение базируется на квантовом генераторе случайных чисел, с помощью которого можно анализировать предоставленные данные от NASA и проводить различные симуляции на их основе для предсказания возможных катастроф и их решения. В дополнение к квантовому генератору команда РК представила робота, который будет собирать данные вблизи вулканов или на астероидах.