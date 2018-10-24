Как зарегистрировать телефоны абонентам Kcell и Activ?

Регистрация осуществляется бесплатно не зависимо от количества устройств, которые вы хотите зарегистрировать.

Согласно закону «О связи» казахстанцам необходимо зарегистрировать свои мобильные устройства до 1 января 2019 года. Абоненты Kcell и Activ могут отправить ИИН для регистрации мобильных устройств через SMS или USSD-команду, не затрачивая время на поход в абонентские офисы компании.

Наиболее простой способ — регистрация через SMS. Абонент получит SMS с короткого номера 6006 с информацией о необходимой регистрации. В ответ на него нужно отправить свой ИИН. Либо можно самостоятельно отправить SMS на номер 6006 с номером ИИН. После этого абоненту придет сообщение о том, что информация принята для дальнейшей регистрации.

Второй способ — набрать на телефоне USSD-команду *660# и кнопку дозвона. Далее откроется поле, в которое нужно ввести ИИН и нажать кнопку «Отправить», после чего информация для регистрации будет принята.

Если устройством пользуется ребенок, которому еще нет 16 лет, то родитель регистрирует его на свой ИИН. Если же абонент пользуется двухсимочным смартфоном, в котором две SIM-карты разных мобильных операторов, ему необходимо зарегистрировать устройство у каждого оператора сотовой связи. Для SIM-карт Kcell и Activ действует регистрация через SMS с ИИН на номер 6006. Для регистрации устройства у другого оператора, необходимо сделать это по алгоритму регистрации других операторов.

«Мы постарались максимально облегчить процесс регистрации для наших абонентов. Поэтому мы предусмотрели два наиболее простых и понятных всем способа, чтобы сделать это. Регистрация через SMS или USSD-команду может происходить в любом месте, где есть покрытие сети. Абонентам не нужно искать наши офисы, идти туда и стоять в очередях. Мы обращаемся ко всем абонентам Kcell и Activ подойти к регистрации своих мобильных устройств максимально ответственно. Так как по требованию закона с 1 января 2019 года сотовые операторы будут не вправе предоставлять услуг связи по незарегистрированным устройствам», — прокомментировала Наталья Еськова, руководитель отдела коммуникаций АО «Кселл».