В министерстве труда разъяснили внедрение электронных трудовых договоров

Казахстанцам не нужно заключать их в обязательном порядке со следующего года.

Порядка 15 крупных компаний в пилотном режиме уже ведут электронные трудовые договора, однако это не значит, что вся страна должна с 1 января 2019 года работать по электронным договорам. Об этом в кулуарах правительства РК сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, передает Kazpravda.kz.

«Дело в том, что на сегодня вся информационная система, инфраструктура готова. Сейчас у нас идет согласование законопроекта „О внесении изменений в трудовой кодекс“, где мы предусматриваем внесение изменений в статью, где дается понятие электронных трудовых договоров», — сказала Жакупова.

Она отметила, что в Казахстане на сегодняшний день только 15 крупных компаний работают по такой системе.

«Здесь мы не говорим о том, что вся страна исключительно с 1 января должна работать уже с электронными трудовыми договорами. Сегодня в пилотном режиме порядка 15 компаний ведут электронные трудовые договоры. То есть полностью кадровое делопроизводство ведется в информационной системе», — сообщила вице-министр.

То, когда именно страна перейдет на электронные договора, будет определяться на подзаконном уровне.

«Безопасность системы обеспечивается через внешний шлюз электронного правительства, где организации будут работать непосредственно с портальным решением. И, соответственно, точно так же, как сегодня вы пользуетесь интернет-банкингом или электронным правительством, информационная безопасность обеспечена», — ответила Жакупова.

Она рассказала, как будет осуществляться заполнение таких договоров.

«Сегодня в информационной системе минтруда ведутся все персональные данные работников, за которых перечисляются обязательные платежи как в ЕНПФ, как в ОСМС, так и соцотчисления. То есть, набирать в ручном режиме ИИН работника, ФИО, место жительства, дату рождения и так далее — этого ничего не нужно делать. Это все подается в автоматическом режиме. За инспектором отдела кадров остается выбор из справочника классификаций занятий, которые есть в системе: то есть, ту должность, которую он занимает, и, соответственно, вводит только сроки договора, когда заключен и, если есть срок истечения договора, то срок истечения», — заключила Жакупова.