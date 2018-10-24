Водителей перестанут штрафовать за отсутствие бумажной страховки

Оформить страховой полис в электронном формате можно будет с 1 января 2019 года.

Как сообщил Нацбанк, клиенты страховых организаций смогут заключить договоры страхования в электронной форме, а также оформить электронный страховой полис. Заключить их можно будет по всем видам обязательного и добровольного страхования. Действительно ли автолюбитель заключил договор страхования, можно будет проверить через единую базу, передает Sputnik.

Таким образом, по договорам обязательного страхования бумажные полисы будут не нужны. Водителям не нужно будет предъявлять страховой полис сотрудникам административной полиции. Согласно внесенным в административный кодекс изменениям, с 1 января водителям за отсутствие при себе страхового полиса больше не грозит штраф в размере пяти МРП (более 12 тысяч тенге по состоянию на 2018 год).

Нововведения позволят сделать дешевле стоимость страхования для населения и бизнеса, а также ускорят получение страховых выплат, уверены в Нацбанке.

На данный момент в статье 612 Кодекса об административных правонарушениях указано, что водитель должен иметь при себе водительское удостоверение или временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения на право управления, страховой полис по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и (или) по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами, регистрационные и иные установленные законодательством документов на транспортное средство. С введением изменений с 1 января 2019 года будет отсутствовать норма о наличии страхового полиса.