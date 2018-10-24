Зачем Нацбанку система мгновенных платежей?

Ее идентификатором служит номер мобильного телефона, а скорость осуществления транзакции — 30 секунд.

В рамках конференции MobiEvent’18 Алина Имангазина, начальник управления политики платежных систем Департамента платежных систем Национального Банка Казахстана, представила проект системы моментальных платежей, где идентификатором выступает номер мобильного телефона, а скорость осуществления транзакции составляет около 30 секунд. Собственно, проектом его называть нельзя, уже сейчас он находится на этапе тестирования в реальной среде.

Ситуация в целом благоволит безналичным платежам, в том числе, среди граждан. Например, объем безналичных операций по платежным картам в целом в первом полугодии 2018-го — это более 414 млрд тенге против 194 млрд тенге в первом полугодии прошлого года. Рост более чем двукратный. Интересно еще и то, что более половины в этом объеме — это операции в интернете. И динамика в этом сегменте тоже весьма впечатляющая — в первом полугодии 2018-го это почти 72,7 млн транзакций против 30,1 млн за аналогичный период прошлого года. И еще интересная цифра — по данным Нацбанка объем операций посредством pos-терминалов составляет 47% от всего объема безналичных операций. И столько же — посредством онлайн.

То, что степень охвата дистанционными финансовыми сервисами находится на очень высоком уровне, подтверждает дополнительными данными и Алина Имангазина. По ее словам, в Казахстане насчитывается 11,6 млн онлайн-пользователей, из них 34% являются активными. Ежедневно гражданами проводится около 400 тысяч транзакций на сумму 6 млрд тенге. Высок уровень цифровизации и в среде бизнеса — порядка 70% проводят платежи преимущественно посредством цифровых каналов.

«Мы не первые, кто идет на рынок быстрых платежей, это уже тренд, — говорит начальник управления политики платежных систем Департамента платежных систем Нацбанка Казахстана. Подобные системы есть и в России, и в Беларуси, и в Швейцарии, и в Индии, и в ряде других стран». Концепция продукта предельно ясна: онлайн-платежи и переводы средств по номеру мобильного телефона; моментальное зачисление; использование любых инструментов — от банковского счета до кошелька и платежной карты; низкая стоимость транзакции при ограничении максимальной суммы в 500000 тенге. Сценарии использования исходят, в общем-то, из концепции — пользователь, у которого есть смартфон, у которого имеется доступ в интернет, установлено мобильное приложение, а сам он зарегистрирован в нем. Причем, к преимуществу концепции стоит отнести снижение зависимости от наличия pos-терминалов — все упрощено до предела. Логичным продолжением этой внятной концепции служит алгоритм, который характеризуется отсутствием необходимости в вводе номеров счетов и других классических банковских идентификаторов. «Конечно, такие проекты есть и на пластике, и их достаточно, но там есть нюансы», — замечает она.

7 сентября система уже запущена в пилоте. Ее тестируют в двух банках.

А теперь поразмышляем, зачем она, собственно, потребовалась. Качественные показатели сервиса, например, 30 секунд на транзакцию — это не какой-то недостижимый показатель для карточных транзакций. Идентификатор в виде мобильного телефона — это тоже не новость, такие вещи практикуются в банковских мобильных приложениях. В кулуарах MobiEvent’18 прозвучала мысль, что в Нацбанке таким образом пытаются снизить зависимость от карточных гигантов (Visa и Master Card), а также исходящие из этого риски — рынок локальных платежных карт в Казахстане не уродился. Второе — стоимость транзакции. Стоимость услуг процессинга остается притчей во языцех — это одна из самых горячих тем в электронной коммерции. Учитывая, что маржинальность здесь имеет тенденцию к перманентному снижению, эти самые 2-3% играют существенную роль.

Все ли это нюансы, о которых говорила г-жа Имангазина?