Алматы стал первым по-настоящему безналичным городом РК

На южную столицу приходится 65,4% всех безналичных платежей в стране.

По итогам августа Алматы стал первым городом Казахстана, где безналичные платежи по карточкам через POS-терминалы и интернет превысили объем снятия наличных средств через банкоматы. По данным АФК, по этому показателю Алматы значительно опережает другие регионы Казахстана, в том числе и столицу.

В августе 2018 года в Алматы было совершено 31,6 млн безналичных платежей на сумму 338,6 млрд тенге, и 4,9 млн операций по снятию наличных в банкоматах на сумму 278,5 млрд тенге. Таким образом, соотношение объем безналичных платежей и операций по обналичиванию в августе 2018 года составило 54,8% против 45,2% соответственно.

Без учета Алматы объем безналичных платежей в августе 2018 года по Казахстану составил 180 млрд тенге, а снятие в банкоматах — 887,5 млрд тенге. На Алматы приходится 65,4% от 519 млрд тенге безналичных платежей в стране, и только 23,8% снятия наличных в банкоматах от 1,165 трлн тенге по всему Казахстану.

«Алматы является безусловным лидером по объему и приросту безналичных платежей среди всех городов Казахстана, на него приходится свыше 60% всех операций по картам. Можно с уверенностью сказать, что Алматы стал первым по-настоящему безналичным городом в стране», — говорит Константин Пак, директор Центра по развитию инноваций и финансовых технологий АФК.

Средний чек безналичного платежа в августе 2018 в Алматы составил 10,7 тыс. тенге, а операций по обналичиванию — 55,7 тыс. тенге. В то же время по Казахстану без учета Алматы эти цифры составили 12,8 тыс. и 50,9 тыс. соответственно.

В тройку лидеров по проникновению безналичных платежей в августе текущего года также вошли Астана и Акмолинская область. В Астане уровень проникновения безналичных платежей в августе составил 25,3% или 44,5 млрд тенге. В Акмолинской области — 24,8% и 11,9 млрд тенге соответственно.

«Стремительному росту безналичных платежей за последние годы способствовала острая конкуренция среди банков на данном рынке. Сегодня банки предлагают самые разные программы премирования держателям карт. Это кэшбеки, бонусы и различные скидки. Кроме того, еще пять лет назад всего несколько банков предлагали клиентам услуги по удаленному управлению своими средствами, сегодня же розничный банк невозможно представить без удобного интернет-банкинга и мобильного приложения к нему», — комментирует Константин Пак.

Регионами с наименьшим проникновением безналичных платежей по итогам августа 2018 года стали Кызылординская область (5,9% или 2,8 млрд тенге), Жамбылская область (8,9% или 4,3 млрд тенге) и Южно-Казахстанская область (11,5% или 12,9 млрд тенге).

По итогам августа 2018 года объем безналичных платежей по всему Казахстану по картам составил свыше 519 млрд тенге, увеличившись за год более чем в два раза. Для сравнения — в августе 2017 года эта цифра составляла 223 млрд тенге. Если в августе 2017 года было совершено 17 млн безналичных операций, то в марте 2018 — уже свыше 45 млн операций (увеличение в 2,5 раза). Если в августе 2017 года соотношение суммы безналичных платежей к снятию в банкоматах находилось на уровне 18,9% против 81,1%, то в августе 2018 года соотношение составило уже 30,7% к 69,3%.

В то же время, отмечается рост количества POS-терминалов — со 120 тыс. до 129 тыс. в августе 2017 к августу 2018 года, а также незначительная тенденция по увеличению количества банкоматов с 9 894 до 10 003 штук.

«Необходимо стимулировать работу по проникновению карточных платежей в регионах, об этом говорят цифры. На мой взгляд, наибольшие усилия следует направить на привлечение коммерсантов к приему карт в качестве средства платежа. Возможно, в этом могут помочь налоговые льготы и дальнейшая интеграция программы „Цифровой Казахстан“», — резюмировал Константин Пак.

К безналичным карточным платежам относится оплата товаров и услуг, осуществленная через POS-терминалы, интернет-магазины, банкоматы, а также онлайн-переводы.