Следите за новостями

Цифра дня

29 тыс. e-больничных листов выдано в Астане

Карел Горак, Банк Хоум Кредит: я не уверен, что GDPR окажет сильное влияние на банковскую систему Казахстана

Вновь назначенный CEO ответил на ряд вопросов в рамках встречи с журналистами и блогерами.

23 октября 2018 14:00, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Безопасность

В частности, отвечая на вопрос Profit.kz о том, окажет ли GDPR влияние на соответствующие регламенты в банковской системе Казахстана, CEO Банк Хоум Кредит Карел Горак заметил: «Этот регламент — крайне важная мера, которая направлена на укрепление основных прав граждан в эпоху цифровых технологий и на стимулирование бизнеса, в том числе, и банковского посредством упрощения правил для компаний, работающих на едином цифровом рынке. Действие регламента распространяется только на страны ЕС, и не распространяется на компании, зарегистрированные вне его территории. Поэтому, в прямом виде GDPR вряд ли окажет сильное влияние на банковскую систему Казахстана».

Карел Горак, Банк Хоум Кредит

Среди фокусных направлений, куда команда банка будет направлять максимальный акцент, CEO Банк Хоум Кредит называет следующие: мобильный банкинг, биометрические технологии, развитие клиентского опыта. Здесь пожелания Карела Горака вполне стандартные: «Мы хотели бы, чтобы регуляторная среда была более свободной, особенно на цифровом поле. В России, например, мы уже используем биометрию, которая распознает лицо клиента, в Индии — сетчатку глаза. В Индонезии и на Филиппинах — отпечатки пальцев». Отвечая на вопрос Profit.kz о том, как бы он охарактеризовал Национальный банк Казахстана — умеренно консервативным или консервативным в вопросе биометрических технологий, он философски замечает: «Вопрос хороший, я бы тут ответил так: Национальному банку РК просто необходимо быть осторожным в этом вопросе. То есть, балансировать между рисками и технологиями».

По его словам, у группы «Хоум Кредит» накоплен большой «технологический» опыт. «Мы представлены в 10 странах мира, включая государства Европы, Россию, Китай, Индию, США и страны Юго-Восточной Азии — это свыше 90 млн клиентов по всему миру. И можем быстро экспортировать его [технологический опыт] в Казахстан», — резюмирует он.