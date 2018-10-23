Карел Горак, Банк Хоум Кредит: я не уверен, что GDPR окажет сильное влияние на банковскую систему Казахстана

Вновь назначенный CEO ответил на ряд вопросов в рамках встречи с журналистами и блогерами.

В частности, отвечая на вопрос Profit.kz о том, окажет ли GDPR влияние на соответствующие регламенты в банковской системе Казахстана, CEO Банк Хоум Кредит Карел Горак заметил: «Этот регламент — крайне важная мера, которая направлена на укрепление основных прав граждан в эпоху цифровых технологий и на стимулирование бизнеса, в том числе, и банковского посредством упрощения правил для компаний, работающих на едином цифровом рынке. Действие регламента распространяется только на страны ЕС, и не распространяется на компании, зарегистрированные вне его территории. Поэтому, в прямом виде GDPR вряд ли окажет сильное влияние на банковскую систему Казахстана».

Среди фокусных направлений, куда команда банка будет направлять максимальный акцент, CEO Банк Хоум Кредит называет следующие: мобильный банкинг, биометрические технологии, развитие клиентского опыта. Здесь пожелания Карела Горака вполне стандартные: «Мы хотели бы, чтобы регуляторная среда была более свободной, особенно на цифровом поле. В России, например, мы уже используем биометрию, которая распознает лицо клиента, в Индии — сетчатку глаза. В Индонезии и на Филиппинах — отпечатки пальцев». Отвечая на вопрос Profit.kz о том, как бы он охарактеризовал Национальный банк Казахстана — умеренно консервативным или консервативным в вопросе биометрических технологий, он философски замечает: «Вопрос хороший, я бы тут ответил так: Национальному банку РК просто необходимо быть осторожным в этом вопросе. То есть, балансировать между рисками и технологиями».

По его словам, у группы «Хоум Кредит» накоплен большой «технологический» опыт. «Мы представлены в 10 странах мира, включая государства Европы, Россию, Китай, Индию, США и страны Юго-Восточной Азии — это свыше 90 млн клиентов по всему миру. И можем быстро экспортировать его [технологический опыт] в Казахстан», — резюмирует он.