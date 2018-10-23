PROFIT Healthcare Day 2018: здоровье как сервис

Цифровые технологии начинают изменять самую консервативную сферу жизнедеятельности человека — здравоохранение. Как казахстанская медицина отреагирует на инновации?

Сегодня в Казахстане развертывается интеграционная платформа здравоохранения, на базе которой сформируют электронный паспорт здоровья. Он будет включать всю информацию о результатах обследований казахстанцев, их лечении в медицинских организациях, а также сведения о хронических заболеваниях, возможных аллергических реакциях на лекарственные средства, рекомендации по питанию и т. д. Как отметили в министерстве здравоохранения, по регионам РК в медицинских информационных системах уже создано и заполнено более 10 млн электронных паспортов здоровья.

Однако готово ли отечественное здравоохранение к переходу на электронную медицину? Какие практические решения будут использованы в процессе создания e-здравоохранения? Как внедрить инновации и соблюсти требования безопасности? Рискнут ли вообще казахстанцы доверить информацию о своем здоровье электронным системам? Эти и другие вопросы обсуждались 19 октября в Алматы на конференции PROFIT Healthcare Day 2018, посвященной информационным технологиям в здравоохранении.

С начала текущего года в четырех регионах РК реализуются пилотные проекты по отказу от бумажного документооборота — медицинские записи ведутся в информационных системах. В 17 регионах Казахстана есть дорожные карты внедрения, которые регулярно мониторятся. Безбумажный документооборот сегодня внедрен в 92% медицинских организаций (669 из 727), исключительно в электронном виде ведется 53% форм (64 из 121). А уже в 2019 году все поликлиники и больницы Казахстана полностью перейдут на электронный формат оказания медицинских услуг. На сегодняшний день медицинскими информационными системами уже оснащено 99% организаций здравоохранения до районного уровня и 53% организаций — ниже районного уровня.

Уже известны некоторые результаты перехода в цифру: только по Астане с начала года сэкономлено 20,8 млн тг. на закупе расходных материалов для рентген-снимков и 22 млн тг. — на закупе бумаги. Всего в столице выдано более 29 тыс. электронных больничных листов.

В конечном итоге казахстанская система здравоохранения придет к «экосистеме здоровья». Помимо оказания медицинской помощи будет внедрено раннее выявление болезней, реализовано управление заболеваниями и реабилитацией, а также реализованы программы по оздоровлению и профилактике. Электронный паспорт здоровья объединит в себе личный кабинет врача и пациента, данные из фонда медицинского страхования, лекарственное обеспечение, медицинские информационные системы, мобильные приложения, систему телемедицины, удаленный мониторинг здоровья пациентов, рейтинговую систему врачей. За оказание проактивных услуг населению будет отвечать искусственный интеллект (прогнозирование вспышек заболеваемости и выявление генетических заболеваний, 2019–2021 годы), а блокчейн — за планирование объемов и расходов лекарственных средств, их маркировку и отслеживание, хранение клинических данных (2019–2021 годы).

По словам Гульнары Искаковой, директора Алматинского городского филиала Республиканского центра электронного здравоохранения, показателей, которых добился Казахстан в цифровизации здравоохранения, еще нет в других странах постсоветского пространства.

Как отметил в своем выступлении на PROFIT Healthcare Day 2018 Илья Федоринин, операционный директор российской сети клиник «Доктор рядом», Казахстан только вступает в те тенденции, которые будут определять развитие здравоохранения в будущем. Современная медицина стремится к созданию такой экосистемы, когда пациенты будут не болеть, а обращаться к врачам еще здоровыми, именно для поддержания здоровья. Кроме того, опыт других отраслей уже диктует повышенные требования к сервису в медицине — люди хотят недорогих, персонализированных медицинских услуг. До сих пор сфера здравоохранения оставалась в стороне от текущих рыночных изменений. А ведь это та же сфера услуг, и пациенты, заказчики этих услуг, хотят удобства, проактивности, электронных сервисов, мобильности.

В переходе на такую модель, по мнению Ильи Федоринина, помогут цифровизация, омниканальность, использование больших данных и применение искусственного интеллекта для их обработки. Работа с данными даст возможность повысить качество медицинской помощи, сократить время лечения, и, в то же время — повысит медицинскую активность граждан и приведет к увеличению числа пациентов. Но все эти изменения будут невозможны до тех пор, пока данные пациентов собираются не в цифровом виде — от рукописного заполнения карт нужно уходить.

«До сих пор инновации „обходили стороной“ здравоохранение. Причем, похожая ситуация наблюдается и в России, и даже на Западе, может быть, лишь с небольшим опережением. Это связано с тем, что здравоохранение — вообще одна из самых сложных отраслей. Она очень консервативна. Сложность связана еще и с большим количеством накопленных данных, причем неструктурированных. В то же время, все это связано со здоровьем человека — тема очень чувствительная. Я думаю, в ближайшие 5-15 лет нас всех ждет кардинальная трансформация этой отрасли. Здравоохранение начнет все больше взаимодействовать с ИТ, с вопросами менеджмента. Это перестало быть просто лечением людей. Здравоохранение придет к цифровизации, это неизбежно. На протяжении столетий человек думал о необходимости похода к врачу в негативном ключе, когда произошло что-то плохое. Этот подход будет меняться. Появляется сервисная составляющая, рейтинги врачей. Врач перестает быть тем человеком, от которого требуются лишь знания. Удобство, хороший сервис, цифровизация, большие данные — все это просто необходимо медицине сегодня», — считает Илья Федоринин.

Между тем, возникает вопрос, не получится ли так, что в гонке за технологиями и упором на сервисную составляющую фокус врачей сместится от профессионализма и совершенствования знаний в «коммерческую» сторону. Спикер уверен в том, что здесь необходимо выстраивать эффективную систему обучения.

«Для медиков происходит достаточно болезненный момент — десакрализация профессии. Модель, когда пациенты воспринимают врача как „бога“, уходит. Здоровье становится сервисом. Мы от этого никуда не денемся: люди, привыкшие в других сферах жизни получать этот сервис, хотят сегодня того же и от здравоохранения — чтобы им было удобно, понятно, с обратной связью. Партнерская модель будет определять будущее развитие медицины», — говорит Илья Федоринин.

Станислав Плаутин, руководитель проекта «1С: Медицина для Казахстана», уверен, что электронная медицина станет огромным рывком для отрасли. Все те данные о пациентах, которые будут собираться и систематизироваться, помогут им в дальнейшем получать лучшее обслуживание, правильную постановку диагнозов и назначение эффективного лечения не только в Казахстане, но и в любой точке мира.

«Технологии, как раз, и позволяют все это реализовать. На примере нашего приложения „1С: Медицина для Казахстана“ — у нас реализован весь медицинский „путь“ пациента, от момента, когда он пришел в регистратуру, до момента выписки. При необходимости лечения в другой стране пациент может запросить все свои данные и впоследствии воспользоваться ими. Кроме того, продукт „1С: Медицина“ позволяет легко осуществить интеграцию со многими другими продуктами линейки 1 °C (Аптека, Поликлиника, Больница, Бухгалтерия). Все это и делает клиники цифровыми», — говорит Станислав Плаутин.

О внедрении аналогичной информационной системы в Private Clinic Almaty рассказал Валерий Кузьменко, руководитель ИТ-отдела клиники. База пациентов Private Clinic Almaty составляет 110 тыс. человек. Первый пациент был зарегистрирован в информационной системе в 2005 году. Сегодня в этой системе работает 320 пользователей, а количество собранных данных составило 14 Тб. Это снимки МРТ, КТ, видео-эндоскопии, оцифрованный материал. Валерий Кузьменко обратил внимание на важность взаимодействия всех модулей информационной системы. А ключевым ее фактором является именно обработка собранных данных: «Без модуля статистики МИС не интересна — вы собираете большой объем данных, но никак их не используете».

Между тем, говоря о степени подготовленности казахстанских медицинских учреждений к информатизации, Станислав Плаутин использовал термин «паника». Для клиник информационные технологии — это что-то новое, непонятное. Как работать без ручки и без бумаги?

«Понятно, что для многих это шок. Но мы в любом случае к этому придем. Радует, что „сверху“ оказывается должное финансовое сопровождение, и определенное „моральное давление“, что просто необходимо сейчас. Все придут к цифровизации. А наличие хорошей конкуренции в плане медицинских систем будет только плюсом. Каждый руководитель медицинской организации сможет выбрать систему, которая его устраивает», — говорит он.

И все же, примеры весьма успешных внедрений информационных систем в Казахстане уже есть. Один из таких — проект по автоматизации службы крови, реализованный компанией Inform Medical (входит в ГК InformConsulting). Все донорские кабинеты по Казахстану подключены к системе и имеют общую базу данных, которая на сегодня содержит уже 250 Гб информации. Помимо этого в активе Inform Medical — система идентификации пациентов и новорожденных с помощью инновационных браслетов и 3-H системы, лабораторная информационная система, а также — система электронного слежения за случаями ВИЧ.

Как отметил Анатолий Свищев, генеральный директор ГК InformConsulting, сервисная модель предоставления МИС и ИТ — хороший выход для клиник. При этом он призывает как можно серьезнее подходить к вопросам безопасности: «Нас ждут большие проблемы. Утечка персональных данных пациентов из-за отсутствия политик безопасности в медицинских учреждениях в ближайшие годы даст о себе знать».

Об этом же напомнила и Гульнара Искакова — используемые системы должны быть способны интегрироваться в государственные базы. Для государственных медицинских учреждений это обязательное условие. Частные же смогут решать вопрос по своему усмотрению, если только речь не идет об оказании какого-либо объема услуг по госзаказу. Кроме того, ИС, которые работают в промышленной эксплуатации, должны иметь сертификат по безопасности.

В такой жизненно важной отрасли, как здравоохранение, вопросы информационной безопасности имеют первостепенное и даже критическое значение. По результатам за сентябрь текущего года Казахстан оказался на 17 месте в мире в рейтинге самых зараженных стран. Такие данные привел Валерий Зубанов, коммерческий директор «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии. Угроза с весьма высокой степенью вероятности нависла не только над финансовыми организациями, добывающими предприятиями, бизнесом, но и над системами здравоохранения. Цели киберпреступников в медицинских учреждениях — перехват управления информационными системами, вымогательство, кража данных о пациентах. Кроме того, медицинское оборудование тоже подвержено уязвимостям. Недавно, например, посредствам взлома Wi-Fi сети для посетителей медицинского учреждения специалистам по безопасности удалось перехватить управление аппаратом МРТ. В США, Азии и Европе уже были зафиксированы случаи атак на медицинское оборудование. Еще один случай — выявление уязвимости в кардиостимуляторах, позволяющей перехватить управление устройством на расстоянии до 6 метров. Есть примеры и урона, нанесенного действиями хакеров: несколько больниц Шотландии были атакованы шифровальщиком, что повлекло за собой отмену приемов и процедур, а общий ущерб был оценен в 230 тысяч долларов.

Все эти примеры показывают, что существует прямая угроза здоровью и даже жизни пациентов при ненадлежащем подходе к безопасности в здравоохранении.

Так как же противостоять киберпреступности? По словам специалистов, ключевыми моментами здесь являются обучение сотрудников внимательному отношению к информационной безопасности, защита конечных устройств, мониторинг сетей и процессов критической инфраструктуры. В целом необходимо говорить о централизованном управлении информационной безопасностью.

На PROFIT Healthcare Day 2018 был вскрыт целый пласт вопросов и проблем, с которыми, так или иначе, придется столкнуться казахстанскому здравоохранению. Очевидно одно — технологии, наконец, пришли в эту сферу, и теперь вопрос лишь в том, как именно они будут внедряться, учтут ли инноваторы международный опыт, мнения экспертов.

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Видеозапись конференции: