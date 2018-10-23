Баланс карты «Астана LRT» можно будет проверить при помощи NFC на смартфоне

Функция появится в новом мобильном приложении.

Председатель правления ТОО «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов анонсировал запуск нового мобильного приложения Real LRT, которое позволит проверить баланс карты, приложив ее к смартфону, сообщает Kazpravda.kz.

«Эта функция будет доступна на Android, возможно, через какое-то время появится и на iOS. Сейчас мы тестируем эту систему. Теперь, чтобы проверить баланс карточки, нужно приложить ее любой стороной к смартфону. Телефон должен быть оборудован модулем NFC», — сказал Игенбердинов.

Также он продемонстрировал еще одну возможность данного приложения, благодаря которой можно будет моментально пополнить баланс карты.

«Нажимаем „пополнение“, вводим сумму и прикладываем карточку к телефону. После этого проверяем баланс и снова прикладываем карточку. Мы планируем это сделать для того, чтобы уйти от покупки новых автоматов. Можно сотню, две сотни по городу таких агентских точек поставить. Для пассажира это будет бесплатно, без комиссии. Планируем, что в течение 1-1,5 месяца эту систему протестируем и будем запускать по всему городу, чтобы уйти от расходов, связанных с установкой автоматов», — пояснил Бекмырза Игенбердинов.

Он отметил, что на сегодня в столице работает 30 LRT-автоматов, 6 касс и 36 точек, но этого мало для того, чтобы люди могли моментально пополнять карты.