В Казахстане создают основу для цифровой армии

Портал с геопространственными данными позволит обеспечить командиров всех степеней объективной и оперативной информацией.

Руководство министерства обороны в рамках реализации комплексной государственной программы «Цифровой Казахстан» приняло решение инициировать реализацию проекта «Создание геоинформационной платформы специального назначения». Проект объединит большой массив картографических и других геопространственных данных, а также инфраструктурных сведений. За счет этого будет создана базовая платформа информационных систем для поддержки принятия решений Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

Реализация проекта позволит обеспечить командиров всех степеней объективной и оперативной геопространственной информацией, повысить оперативность принимаемых решений за счет сокращения времени на сбор информации о местности, на ее оценку и доведение до войск актуальных геопространственных данных, что даст значительное преимущество в боях и станет необходимым условием для перехода на формат цифровой армии.

«В рамках проекта будет сформирована информационная компонента — единый банк геопространственной информации, который основан на интеграции конвертированных в единый формат цифровых картографических данных и данных аэрокосмической съемки. Роль цифровых технологий в Вооруженных силах трудно переоценить, особенно в нынешних условиях, когда практически все развитые страны мира, работают над созданием „электронного поля боя“ — единой системы управления, которая позволит в режиме реального времени осуществлять обнаружение целей, обмен информацией, целеуказание, выдачу приказов, а также контролировать состояние войск и техники и т. д.», — отметили в министерстве обороны.