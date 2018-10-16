Заводы по сборке телевизоров и компьютеров откроются в Костанае

В настоящее время проводится работа по наполнению индустриальной зоны.

В Костанайской области прошел форум «Kostanay Invest 2018». Аким Архимед Мухамбетов, открывая мероприятие, напомнил, что в прошлом году в области впервые прошел инвестиционный форум, в рамках которого было подписано 28 меморандумов на сумму более 200 млрд тенге. В этом году планируется подписать 19 меморандумов на сумму 251 млрд тенге, передает CA-NEWS.

«Объем внешних инвестиций возрос почти в два раза. Сейчас нами прорабатывается 40 инвестиционных проектов на 2,2 трлн тенге, 13 из них — с иностранным участием, 3 — с участием китайских инвесторов», — сообщил глава области.

По его словам, на сегодня уже подписаны соглашения по производству телевизоров и компьютеров на территории индустриальной зоны. Стоимость проекта — 50 млн долларов.

«В настоящее время проводится работа по наполнению индустриальной зоны. На данный момент решен вопрос с размещением 11 проектов на сумму 235 млрд тенге. Таким образом, на 1 тенге из бюджета будет привлечено 37 тенге инвестиций. С учетом активного развития зоны нами прорабатывается вопрос о придании ей статуса специальной экономической зоны. Сейчас этот вопрос решается на уровне правительства», — заявил аким.