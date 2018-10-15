Qazaqstan Technology Forum: стартаперы, «Бизнес ангелы», инновационные компании

Развитие инноваций — глобальный мировой тренд, и Казахстан не остается в стороне.

Qаzaqstan Technology Forum — одна из самых значимых площадок по инновациям в стране. Форум является ключевым ежегодным мероприятием по инновациям и зарекомендовал себя в качестве крупного мероприятия международного значения. В рамках форума в этом году обсуждались ключевые вопросы развития инноваций в стране, а также проведены прикладные обучающие мероприятия для стартап-сообщества Казахстана. На форуме выступили ведущие зарубежные и отечественные эксперты, представители бизнес-сообщества в области инноваций и технологий, политические и государственные деятели Республики Казахстан, отечественные и зарубежные ученые, руководители крупнейших компаний ближнего и дальнего зарубежья, передает Strategy2050.kz.

К примеру, CEO в BelnTech, CTO в BI Group Багдат Мусин, выступая на Qazaqstan Technology Forum, выразил мысль о том, что в Казахстане все стартапы нацелены на решение государственных задач, тогда как движение в сторону индустриальных стартапов гораздо практичнее для Казахстана.

«Начать думать об очередной социальной сети или об очередном e-commerce — это конечно хорошо, но надо понять, что об этом думает весь мир. А чтобы кто-то из айтишников или из тех людей, которые окончили физтех, пошел в сельское хозяйство и начал решать проблему сельского хозяйства, таких очень мало. Там конкурентное поле еще не занято. В этой части мы можем найти, может быть, не „единорогов“, но реальные стартапы, которые принесут конкретную ценность для индустрии», — отметил Мусин.

В рамках форума был подписан меморандум о сотрудничестве между главным центром стратегических исследовательских проектов Южной Кореи KAIST и Национальным агентством по технологическому развитию. Оно предполагает продвижение коммерциализации технологий, а также предоставление взаимовыгодной информации, изучение бизнес-возможностей и технологических решений в обеих республиках. Соглашение предоставит возможность использования информационных, аналитических и экспертных ресурсов сторон для поддержки и стимулирования инновационной деятельности в Республике Корея и в Республике Казахстан, а также возможность обмениваться опытом и лучшими практиками в сфере трансфера технологий и инновационной деятельности, оказания взаимной поддержки в совместных конференциях, семинарах, выставках.

Также на форуме состоялась церемония открытия Клуба бизнес-ангелов Казахстана. Его целью является развитие культуры бизнес-ангельства. Планируется, что клуб будет оказывать поддержку по части привлечения финансирования казахстанским стартап-проектам.

«Наш КПД — это количество ежегодных сделок по венчурному финансированию. Большинство сделок будет проходить на площадке Астана хаба. В текущем году агентством было принято свыше 100 заявок на грантовое финансирование, и уже до конца года планируется подписание договоров. Проекты финансируются по системе 50% на 50%, вторая часть должна быть профинансирована частным инвестором», — сказал председатель правления АО «НАТР» Марат Омаров.

В рамках форума прошла выставка, где были представлены отечественные и зарубежные инновационные проекты, в том числе технологии Индустрии 4.0. Также был представлен рейтинг инновационных компаний Казахстана. Рейтинг направлен на стимулирование инновационной активности среди компаний, повышение интереса перехода к цифровизации, выявление быстроразвивающихся казахстанских компаний с наивысшей инновационной деятельностью, работающих в различных индустриях. На участие в рейтинге могла быть заявлена любая казахстанская компания. В первую тройку рейтинга попали TOO «WebTotem», ТОО «Центр устойчивого развития столицы» и ТОО «Softlink».

Форум проводился в рамках первого Techstars Startup Week Qаzaqstan, глобального мероприятия под эгидой международного seed-акселератора Techstars, которое проводится в разных городах мира и объединяет молодых предпринимателей, местных лидеров и талантливых людей с целью развития локального предпринимательского сообщества.