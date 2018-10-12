Поликлиники Казахстана перейдут на безбумажный формат с 1 января

Все медицинские учреждения Казахстана с 2019 года начнут использование информационных систем в работе с пациентами

Как сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, сейчас в стране идет внедрение медицинских информационных систем, благодаря которым можно будет перейти на безбумажный формат работы уже с 1 января 2019 года. В ведомстве отметили, что нововведение появится во всех медицинских учреждениях, поликлиниках и стационарах, которые оказывают бесплатную медпомощь. Сотрудников избавят от бумажного дублирования — запись на прием и осмотр пациентов будут вести только через информационные системы, передает Sputnik.

Пациентам не придется носить с собой амбулаторные карты, флюорографические записи и другие документы. Все, что нужно, — предъявить удостоверение личности, а все необходимые сведения высветятся на экране компьютера врача.

По данным министра на июль 2018 года, охват медицинских организаций Казахстана информационными системами составлял более 96%, оснащение компьютерами — около 85%, а доступ к интернету вырос до 63%. Работают два центра обработки данных, которые обеспечивают полное резервирование и копирование данных. К услугам казахстанцев предложены 17 мобильных приложений в области здравоохранения и медицины.

Напомним — 19 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.