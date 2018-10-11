Автоматизированная система будет следить за БРТ по Тимирязева в Алматы

Камеры будут следить за нарушителями, выезжающими на полосу, предназначенную для движения общественного транспорта.

ДВД Алматы сообщает о том, что на маршруте БРТ запущены камеры автоматизированной информационной системы «Безопасность дорожного движения». По данным Управления технической службы ДВД Алматы, с 9 октября по улице Тимирязева запущены в действие 10 постов АИС «БДД», направленные на выявление нарушений правил дорожного движения, а также на стабилизацию дорожной обстановки по маршруту БРТ, передает Zakon.kz.

«Итого в разрезе мегаполиса на сегодняшний день функционируют всего 111 постов данной системы, которая выявляет такие нарушения, как проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, переезд через стоп — линию, превышение скоростного режима, и предметно по маршруту БРТ — выезд на полосу, предназначенную для движения общественного транспорта. В этой связи, следует в очередной раз напомнить участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД и уважительном отношении друг к другу», — отметили в полиции.

Вместе с тем, в ДВД, ссылаясь на данные Центра развития Алматы, сообщили, что еще на одной улице появятся камеры «Сергек». На этой неделе на проспекте Аль-Фараби установят 6 комплексов фотовидеофиксации.

«Аппаратно-программный комплекс будет функционировать в пилотном режиме для контроля соблюдения скоростного режима с функцией замера средней скорости передвижения на участке. Помимо контроля скоростного режима „Сергек“ будет фиксировать другие нарушения ПДД, формировать Big Data по передвижению транспортных средств на проспекте. Также в ближайшие две недели будут установлены и запущены комплексы фотовидеофиксации нарушений скоростного режима, выездов на выделенные автобусные линии и других пунктов ПДД на участках дорог по проспекту Абая», — уточнили в ЦРА.