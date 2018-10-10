Алматинская полиция начала мониторить соцсети и выявлять нарушителей

Уже выявлено 85 видеоматериалов с явными признаками нарушений ПДД.

Полиция Алматы создала рабочую группу для мониторинга интернет-пространства и выявления совершаемых в городе правонарушений. В состав группы вошли сотрудники управления административной полиции, местной полицейской службы и юридического отдела, сообщает Zakon.kz.

«В числе первых на вооружение взята страница в Instagram „Nelegal.kaz“, куда автолюбители выкладывают фото и видеоизображения с нарушением правил дорожного движения. Из 174 публикаций рабочую группу заинтересовали 85 видео и 89 фото материалов. Из 85 видеоматериалов с явными признаками нарушений ПДД 11 материалов имеют сроки привлечения к административной ответственности. Причем, 6 из них имели место в городе Алматы, в связи с чем соответствующими службами приняты меры. 5 протоколов за нарушения ПДД уже есть. По оставшимся эпизодам работа продолжается», — рассказала Салтанат Азирбек, официальный представитель ДВД Алматы.

В полиции добавили, что сведения о принятых в отношении правонарушителей мерах будут доведены до общественности посредством СМИ и социальных сетей.